Invii foto e video tramite Whatsapp? | Attenzione: la nuova funzione ti blocca all’istante

Utilizzare Whatsapp per comunicare con amici e familiari è consuetudine di molti, anche per la facilità di utilizzo. Uno degli ultimi aggiornamenti introdotti nell’app potrà rivelarsi utile a molti.

Tenere i contatti con amici e familiari ora è molto più semplice grazie agli smartphone, da cui è quasi impossibile separarsi anche solo per pochi minuti. Dispositivi come questi ormai non servono solo per effettuare chiamate, ma anche per consultare la posta elettronica e navigare in Internet, oltre che per comunicare attraverso messaggi scritti, vocali e video. Tutto questo è possibile grazie a un’app come Whatsapp, che viene utilizzata senza difficoltà anche dagli utenti meno epserti, che ha il vantaggio anche di essere gratuita.

Tanti vantaggi possibili grazie all’uso di Whatsapp

Le comunicazioni con Whatsapp possono avvenire in tempo reale e senza grandi difficoltà anche da parte di chi non ha grande familiarità con la tecnologia. Uno strumento come questo si è rivelato inoltre fondamentale in piena pandemia, quando non era possibile spostarsi da casa.

Nel corso del lockdown, infatti, molti potevano tenere i contatti con i familiari che vivevano lontano grazie alle videochiamate. Non solo, per molti l’app è diventata anche un fondamentale strumento di lavoro con cui organizzare call, determinanti per organizzarsi e tenersi in contatto come se si fosse in ufficio.

Tra i punti di forza di questo servizio c’è anche la capacità di ascoltare i suggerimenti che possono arrivare dagli utenti e rendere quindi le funzioni più efficienti. È per questo che le azioni che è possibile compiere sono diverse e spesso fondamentali per molti.

Cosa è possibile fare ora

L’ultima novità ora presente in Whatsapp potrà essere apprezzata soprattutto da chi teme che utilizzarla possa compromettere la privacy degli utenti. Molti, infatti, pensano che comunicare in modo così immediato possa permettere ad alcuni hacker di entrare in possesso dei dati personali di ognuno.

Le immagini e i video “effimeri”, ovvero quelli destinati a sparire poco dopo la loro pubblicazione, non potranno più essere “fotografati”, ovvero essere oggetto di screenshot per poterli sfruttare così in un secondo momento. Se questo fosse possibile, si potrebbe così consentire di girare ad altri contatti quello che si riceve.

Chi proverà a compiere questa azione si troverà così di fronte un messaggio inequivocabile: “Can’t take screenshot due to security policy” (“Non puoi effettuare screenshot per via delle regole di sicurezza”). Nessuna speranza per chi proverà a farla franca: l’app è infatti in grado di accedere automaticamente alle “Impostazioni” del telefono e impedire che questo possa avvenire.

Impossibile quindi anche sperare di sfruttare un’app terza utile allo scopo: sullo schermo, infatti, l’utente si troverà di frotne uno schermo nero. Almeno per ora a usufruire di questa possibilità potranno essere solo le persone in possesso di un dispositivo Android.