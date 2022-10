Jennifer Aniston, l’eterna fidanzata d’America mostra la sua nuova villa: il prezzo da capogiro

La nota conduttrice Opra Winfrey, vende la sua meravigliosa abitazione di Montecito, in stile mediterraneo, alla collega di Hollywood, Jennifer Aniston.

Non è un segreto che le star di Hollywood siano appassionate dell’Italia e delle campagne toscane. Per molti capolavori i registi si sono negli anni affidati ai paesaggi della incantevole regione, come “Il Gladiatore” di Ridley Scott o “Il paziente Inglese” di Anthony Minghella, solo per citarne alcuni.

“ Casa colonica Toscana ”, sarebbe proprio questa la definizione usata per descrivere la nuova casa acquistata da Jennifer Aniston a Montecito, California. Una villa che risale al 1998 e già ristrutturata nel 2008 dai precedenti proprietari e successivamente riorganizzata nella divisione degli spazi dalla stessa Oprah Winfrey che avrebbe sfruttato l’idea per trarne maggior profitto.

Oprah Winfrey, già affermata conduttrice e giornalista, dimostra di avere anche notevoli capacità come donna d’affari, avendo dapprima acquistato la proprietà ad un prezzo di 10,5 milioni di dollari nel 2021, rivendendola poi alla famosa attrice, ad un importo nettamente superiore, pari a 14,8 milioni.

Jennifer Aniston: una nuova isola felice per l’amata attrice di Friends



Oprah, avrebbe diviso la grande proprietà in una casa e due cottages e finalizzato la vendita con diversi acquirenti, uno dei quali, proprio Jennifer Aniston, che avrebbe scelto la casa principale. La tenuta vanta estesi e rigogliosi giardini con vista sull’oceano e sulle montagne caratteristiche della stupenda contea di Santa Barbara, una delle aree di maggior interesse tra i VIP di Hollywood. Per quanto non siano ancora disponibili immagini della villa, o si sappia se la Aniston apporterà cambiamenti significativi, sappiamo che la struttura è attualmente dotata di tre bagni e quattro camere da letto, una dependance, una palestra e che si sviluppa su più di 370 metri quadrati, il tutto immerso nel verde e sotto lo splendido clima californiano.

L’attrice, famosa per la sua interpretazione di Rachel Green nella serie televisiva Friends, che le ha fatto conquistare un Golden Globe nel 2003, sembra aver trovato una nuova isola felice dove poter trascorrere il tempo libero in tranquillità, dopo essersi dedicata ad uno dei suoi ultimi successi televisivi “The Morning Show” che la vede protagonista accanto al premio Oscar Reese Witherspoon, e vincitore di 1 Primetime Emmy, con 8 vittorie e ben 53 candidature totali, disponibile sulla piattaforma Apple TV+.