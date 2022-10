Carlo Cracco: “ne ho sofferto per 5 anni..” | Il grande problema fisico dello chef multistellato

Le parole di Carlo Cracco hanno commosso tutti. Nessuno poteva immaginare che il noto chef avesse un disturbo del genere, soprattutto per il mestiere che fa.

I tempi cambiano in ogni settore e luogo, così da modificare ogni dettaglio delle zone in cui si opera. Chi ha vissuto i vari periodi ricorda bene come questi abbiano avuto delle modifiche sostanziali. Specie nei luoghi di lavoro, dove tutto sembra in continuo mutamento, a volte in meglio, altre in peggio.

Proprio di questo ha voluto parlare lo chef stellato Carlo Cracco, che è stato intervistato, stranamente, da un cantante molto noto al mondo dello spettacolo. Le immagini sono immediatamente divenute virali in rete, provocando la reazione dei tantissimi utenti che le hanno viste.

L’intervista che non ti aspetti di Carlo Cracco

A fare delle domande, anche scomode, al famosissimo chef è stato il cantante Fedez. Ci troviamo all’interno degli studi di Muschio Selvaggio, dove quest’ultimo si sta cimentando in qualcosa di nuovo e curioso. Il seguito che il programma sta ottenendo sembra essere interessante, data l’ilarità del modo in cui si trattano determinati argomenti.

Il cantante conosceva molto bene Carlo Cracco, dato che si è più volte recato a cena nei suoi locali. Una volta, addirittura, in compagnia della moglie Chiara Ferragni ha anche ricevuto in un suo locale il Tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia. Questa volta, però, a finire sotto torchio è stato il famoso chef, chiamato a rispondere a delle domande particolari.

Le parole di Carlo Cracco in merito al cambiamento dei tempi

L’intervista è entrata nei dettagli del mondo lavorativo quando è stato chiesto all’ex conduttore di Hell’s kitchen cosa ne pensasse della sua attività. Le affermazioni di Cracco, poi, sono state ascoltate da tantissimi utenti, anche sulla piattaforma di Tik Tok. Qui, questi ultimi, si sono scatenati con una serie di commenti relativi a ciò che ha detto.

“Prima si faticava molto di più a lavorare in cucina”, ha dichiarato lo chef stellato. “Ad esempio, oggi nelle cucine si lavora con l’aria condizionata”, ha poi aggiunto. Proprio queste parole hanno scatenato l’ira del web, dato che l’attrezzatura da lui indicata, per ovviare al forte caldo dovuto ai fornelli, non si trova proprio in ogni ristorante. “Sudo, puzzo e lavoro con le maniche lunghe per non schizzarmi d’olio”, ha affermato un utente imbarazzato.