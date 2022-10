Chiara Ferragni, dopo anni emerge la verità sul suo guardaroba | Non ci crederete

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. E siamo sicuri che sfoggerà abiti molto particolari.

E’ una domanda che si sono posti tutti almeno una volta. Come sappiamo, infatti, Chiara Ferragni, per lavoro, è portata a indossare numerosi accessori e vestiti che i brand scelgono di pubblicizzare attraverso la sua ormai nota e autorevole figura. Ma i vestiti indossati dalla celebre influencer, che fine fanno?

La 35enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E lì mostra ogni cosa. Considerata unanimemente la prima vera influencer italiana.

Insieme a Fedez forma una delle coppie più in vista del panorama italiano. Nel 2016 i Ferragnez – così sono stati ribattezzati – hanno ufficializzato la loro relazione. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria. Come sappiamo, Chiara Ferragni e Fedez non mancano di condividere con i tantissimi followers sui social ogni cosa. Dai loro aspetti professionali, ai loro viaggi. Passando per le peripezie in casa con i piccoli Leone e Vittoria.

Vita da veri divi. Vacanze in posti da sogno. Lussi sfrenati. Look talvolta improbabili. Ma sempre costosissimi. Ovviamente, gli ultimi mesi hanno fatto parlare i Ferragnez soprattutto per la terribile malattia di Fedez. Un tumore al pancreas che, fortunatamente, il noto cantante sta affrontando bene. E le notizie che arrivano da terapie ed esami medici inducono all’ottimismo.

Che fine fanno i vestiti di Chiara Ferragni?

Immortala qualsiasi attimo. E lo sottopone alla visione dei followers. La vita di Chiara Ferragni è in un palazzo di vetro. Quella che, unanimemente, è riconosciuta come la prima influencer italiana, sembra non aver segreti con i proprio tanti fan. Non c’è momento della sua vita che Chiara Ferragni non decida di fotografare e, quindi, di vivere parallelamente. Sia nella vita reale, che sui social.

Vita e carriera intense per Chiara Ferragni. Il 9 aprile 2021 Diego Della Valle ha annunciato l’ingresso di Ferragni nel Consiglio di Amministrazione di Tod’s. Nell’estate dello stesso anno lancia la propria linea di gioielli. Il 9 dicembre 2021 viene distribuito su Amazon Prime Video il programma The Ferragnez. Il 20 giugno 2022 Amadeus ha annunciato, durante l’edizione serale del TG1, che Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

Sappiamo bene che un post pubblicizzato da Chiara Ferragni le frutti migliaia e migliaia di euro. Ma tutti noi, almeno una volta, ci saremo chiesti: i vestiti indossati li restituisce? Oggi emerge la verità, per diretta affermazione dell’interessata. Ovviamente, sui social network.

La bella influencer, infatti, ha realizzato un video su Tik Tok per rispondere ai tanti fan. Come facilmente intuibile, le circostanze variano da situazione a situazione. Dipende, per esempio, dal rapporto che l’influencer ha con il brand e cosa prevede il contrato. Ma anche dal fatto se gli abiti in questione sono custom oppure se sono abiti utilizzabili anche al di là di quella speciale occasione.