Flavio Briatore: “Non farò sconti..” | La dura presa di posizione del famoso imprenditore

Chi pensa che lui abbia vita facile si sbaglia di grosso e lui ha voluto essere chiaro. E’ stato molto diretto e senza giri di parole ha messo i puntini sulle i.

Nonostante siano ormai da tempo separati, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno mantenuto un ottimo rapporto e collaborano nella crescita del loro unico figlio, Nathan Falco. È proprio per questo che la showgirl ha deciso di mantenere una casa a Montecarlo, dove vive l’imprenditore e poter stare insieme quando lo desiderano al loro erede, che oggi ha dodici anni.

Anzi, recentemente l’ex coppia ha fatto conoscere al ragazzino anche Leni, la figlia che lui aveva avuto da Heidi Klum e che lui non aveva riconosciuto alla nascita. Un modo per dimostrare come sia possibile essere una famiglia allargata senza grossi problemi.

Flavio Briatore e la crescita di Nathan Falco: le idee sono chiarissime

Essere figlio di un imprenditore del calibro di Briatore ha certamente tanti vantaggi, non solo sul piano economico. Questo infatti consente innanzitutto di studiare in scuole prestigiose, cosa che Nathan Falco continuerà a fare.

“A 14 anni avrà modo di frequentare il collegio in Svizzera. È un’opportunità per crescere” – ha detto in un’intervista a ‘7’, il magazine del ‘Corriere della Sera’.

Pur lasciando libera scelta al ragazzo, anche papà Flavio non nasconde di avere un desiderio per lui: “Mi auguro che possa prendere in mano tutto quello che ho creato in questi anni. Se volesse farlo l’ideale sarebbe che potesse perfezionarsi in Food & Beverage”.

Del resto, a sua disposizione Briatore jr. avrebbe un impero da gestire e portare avanti.

Un futuro non così semplice

Avere la possibilità di occuparsi di un impero come quello che ha creato Briatore potrebbe apparire naturale, oltre che semplice per Nathan Falco. Papà Flavio non ha comunque intenzione di lasciarlo solo ma di seguirlo in questo percorso, in modo tale anche di dargli “dritte” che potranno servire per fare bene.

Una volta iniziato il percorso, però, anche lui dovrà dimostrare con i fatti le sue capacità. Nessuna speranza di usufruire di qualche favoritismo. Su questo l’imprenditore è stato chiaro.

Anche su un tema così importante lui non usa mezzi termini: “Quanti figli di gente conosciuta sono dei p***? È pieno. Io cercherò di lasciare a mio figlio il minimo che posso fare per stare bene, poi dipenderà da lui”.

A quel punto “la patata bollente” passerà a lui: “Se lui è bravo, avrà la possibilità di accedere a quello che io ho fatto. Se non è bravo, è meglio che stia fuori, prenderà uno stipendio e finisce lì”. Parole importanti, insomma, ma certamente non da tutti.