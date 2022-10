Giovedì 13 ottobre ci sarà l’ultima puntata di Imma Tataranni. La protagonista chi sceglierà fra Pietro e Calogiuri.

Le giornate di lavoro sono spesso molto stressanti. Difatti bisogna cercare di rilassarsi nei momenti liberi. Questa pratica è indispensabile per non andare troppo sotto stress.

Dunque è importante avere degli interessi, o comuqnue qualcosa che ci aiuti ad alleviare la tensione. Non tutti sono portati a svolgere sport o comunque attività fuori dalle mura domestiche. C’è chi invece ha un altro concetto di relax, e preferisce starsene a casa, magari sul divano.

E cosa c’è di meglio di un po’ di tv sul divano?

Imma Tataranni: il successo della fiction

Dunque in una qualsiasi serata si ci può rilassare guardando una bella fiction. Magari il genere non piace a tutti, ma alcune sono realizzate davvero bene. Fra queste vi è Imma Tataranni con Vanessa Scalera nei panni di un’integerrima pm.

La fiction, giunta alla seconda stagione, mescola drammacità e comicità. Già a partire dalla location: Matera, città bellissima ma a tratti spettrale. Imma è una donna lontana dagli standard, e forse e proprio per questo che piace tanto. Si veste in modo eccentrico, ed è apparentemente dura, anche se in realtà è la persona più buona del mondo. Se ci fossero davvero persone come lei, il mondo sarebbe decisamente un posto migliore.

Una menzione anche agli altri personaggi, tutti ben strutturati. Suo marito Pietro è un uomo che subisce il carattere forte della moglie, e forse nonostante l’amore non riesce a non andare in crisi a confronto con lei.

Poi c’è Ippazio Calogiuri, un giovane maresciallo. Forse troppo giovane, ma questo non ha impedito ad Imma di provare un certo trasporto verso di lui. Il ragazzo ricambia, anzi sembra proprio innamorato, ma Imma è sposata ed una donna come lei non tradirebbe mai, o forse…

Imma Tataranni verso il finale di stagione

Dunque la seconda serie di Imma Tataranni è stata divisa in due parti. Il primo blocco, composto da quattro episodi, è andato in onda nell’autunno 2021. Il secondo blocco, sempre di quattro puntate, è stato mandato in onda in queste settimane. Il 13 ottobre, difatti, ci sarà di stagione. Cosa succederà nell’ultima puntata?

Sul lavoro Imma dovrà indagare su un macabro omicidio di una nobildonna materese. E nella vita privata?

Chi sceglierà Imma?

La vita privata della donna sarà un po’ aggrovigliata. Imma vorrebbe ricucire il rapporto con il marito. Quest’ultimo, però, le ha detto una bugia, ferendola amaramente. I due, insomma, non riusciranno a trovare la chiave giusta per ricominciare.

Gli spoiler non fanno accenno a Calogiuri, ma sicuramente il ragazzo farà qualcosa per conquistare la sua pm.