Pippo Baudo non ci pensa due volte e prende le sue difese | Le sue parole sono come macigni

Definire Pippo Baudo un vero pigmalione della nostra Tv non è eccessivo, ma anzi sono tanti i personaggi famosi che non possono che essergli riconoscenti. Una di loro in particolare.

Non sono tanti i personaggi della nostra Tv che possono vantare una carriera del calibro di Pippo Baudo, a cui i più giovani non possono che ispirarsi. Non a caso, è stato al timone di programmi che hanno segnato la storia, quali “Canzonissima”, “Domenica In” e “Fantastico”, oltre a ben tredici edizioni del Festival di Sanremo (un vero record), La sua lunga esperienza gli ha permesso anche di vedere lungo e di capire in anticipo chi avesse talento per sfondare.

Pippo Baudo è stato un vero talent scout

Oggi ci sono i talent show che offrono la possibilità ai giovani di mettersi in mostra e di “entrare nelle grazie” di un professionista che decide di seguirlo passo dopo passo. In passato programmi come questi non c’erano, ma chi aveva la possibilità di lavorare al fianco di un collega con esperienza approfittava dell’occasione al massimo.

Poter stare fianco a fianco a chi ha già costruito una carriera può essere infatti un’occasione da cogliere al volo per chi vuole affermarsi nel mondo dello spettacolo,e esattamente come accade per molti altri lavori.

Tra i più bravi a cogliere al volo le doti dei ragazzi c’è stato certamente Pippo Baudo, il cuo nome è legato a quello di tantissimi artisti oggi affermati. Basti fare il nome, ad esempio, di Lorella Cuccarini, Alessandra Martines, Heather Parisi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Michelle Hunziker.

Il grande affetto che lo lega a Lorella Cuccarini

Nonostante siano ormai passati più di trent’anni dal suo esordio in Tv, ancora adesso Lorella Cuccarini è affezionatissima a quello che può essere considerato il suo scopritore. “A una convention di gelati sono stata notata da Pippo Baudo – ha detto al showgirl al ‘Corriere della Sera’ –. Lui mi ha fatto chiamare dal suo agente. Io mi dicevo: non può capitare a me, dov’è la fregatura? Nel dubbio, mi feci accompagnare da mia mamma”.

Da lì il passo è stato breve ed è entrata a far parte del corpo di ballo di “Fantastico”, programma da cui ha spiccato il volo.

In quell’esperienza Lorella ha avuto modo di conoscere Heather Parisi, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Anzi, ancora adesso a distanza di tempo la situazione non è migliorata: l’artista italo-americana è arrivata anche a bloccare la collega su tutti i social.

Tra i “difensori” della “più amata dagli italiani” c’è proprio il “Pippo Nazionale”, che l’aveva difesa già in passato quando aveva ancora tutto da dimostrare. “Abbiamo dimostrato con lei che il concetto di brevilineo era superato, i nuovi sistemi di alimentazione producono soubrette che hanno gambe e personalità internazionale. Possiamo quindi non attingere all’estero, ma anche a casa nostra”.