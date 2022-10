Marco Mengoni, il suo gesto lascia i fans senza parole | nessuno lo poteva immaginare

Quello che ha fatto Marco Mengoni per i suoi fan è indescrivibile. Le reazioni sono state di totale stupore.

Basta poco per far contente le persone ma, a volte, in tantissimi se ne dimenticano. Specie quando si è delle notorietà nel mondo dello spettacolo, difficilmente si riesce ad essere riconoscenti verso i propri fan. Fortunatamente, però, c’è sempre l’eccezione che conferma la regola.

Un personaggio molto amato, anche per i gesti che compie, è il cantante Marco Mengoni. Quest’ultimo riesce sempre a stupire tutti, sia per il peso delle parole che usa in determinate canzoni, sia per ciò che compie. Ma questa volta ha veramente lasciato di stucco tutti i suoi fan, che non si aspettavano ciò che ha compiuto per loro.

Le doti di Marco Mengoni

Lui possiede una delle voci più belle nel panorama musicale nostrano. Ad esporsi, per pubblicizzarlo, durante gli inizi della sua carriera, c’è stata anche l’icona d’eccezione della musica nostrana, Mina. La sua musica è molto romantica e melodica, per enfatizzare il suo tono di voce squillante e profondo.

Rimane uno dei pochi baluardi rimasti nello scenario pop nostrano, dato che, ormai, sono ben altre le musiche a cui ci siamo abituati. Dai battiti profondi del rap, fino alla più scostante trap, sono pochi gli artisti rimasti capaci di mettere in evidenza il proprio amore per un’altra persona, in maniera sincera e genuina.

Il gesto di Marco Mengoni per i suoi fan

Sui vari social network, ormai, si possono notare le attività di gran parte dei personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Molte cose che fanno finiscono in rete e sono immediatamente commentate da follower, fan e hater.

Questo modo di fare rende chiara ogni sensazione dell’opinione pubblica in merito a determinati personaggi, così da dare un’etichetta ad ognuno di loro. Comprendere a 360° in che modo è fatta una persona, specie se è una di quelle di cui si ascoltano le canzoni frequentemente, può aiutare ad amarla di più o di meno di quanto si dovrebbe. A volte, quindi, non basta solo essere bravi artisti, ma anche degli esempi per le persone.

Quello che, di recente, ha fatto Marco Mengoni per i suoi fan rende chiaro il modo di fare di quest’ultimo. Si tratta di un personaggio molto attento al prossimo, come fa notare anche nelle parole di una canzone, in cui afferma chiaramente “credo negli esseri umani”. Questa volta, come si mostra nel video di Tik Tok, ha voluto stupire i suoi fan regalando loro alcune scatole con delle pizze all’inerno. Sembra poco, ma non è da tutti.