Lucrezia Lante della Rovere: la confessione choc riguardo la madre| Ecco cosa le faceva

Lucrezia Lante della Rovere ha di recente parlato del suo rapporto con la madre. Confessioni inedite riguardo ai comportamenti della nobildonna.

Il rapporto fra consanguinei è qualcosa di davvero complicato. Non sempre le cose vanno come vorremmo, anzi. Non è facile riuscire a mantenere un certo equilibrio negli affari di famiglia, anche perché entrano in gioco diverse questioni.

In particolar modo il rapporto fra madre e figlia può essere caratterizzato da luci ed ombre. Difatti non tutte le madri riescono a entrare in sintonia con le proprie figlie. A volte si entra in contrasto proprio perché troppo simili. In altri casi invece sono le troppe differenze a portare ai degli scontri a volte irrimediabili. Fra le donne che hanno avuto rapporti contrastanti con le madri, c’è senz’altro Lucrezia Lante della Rovere.

Lucrezia Lante della Rovere: famiglia

Lucrezia Lante della Rovere è un’attrice piuttosto affermata. La donna, difatti, ha recitato in diversi film e fiction, riscuotendo un certo successo. Tuttavia, come si evince già dal suo cognome, oltre che dai suoi modi raffinati, Lucrezia è di nobili natali. Suo padre era il duca Alessandro Lante della Rovere, discendente da un’illustre famiglia nobiliare.

Non tutti lo sanno ma sua madre era un volto noto della televisione italiana. Trattasi di Marina Ripa di Meana, nata Maria Elide Puntunieri.

Marina Ripa di Meana: biografia

Nata e cresciuta a Reggio Calabria, dopo gli studi Maria Elide si trasferisce a Roma dove apre un atelier di alta moda. Sarà allora che entrerà in contatto con l’alta società della capitale, dando una svolta alla sua vita.

Puntunieri sposerà in prime nozze Alessandro Lante della Rovere, dal quale nascerà Lucrezia. In seconde nozze, invece, si unirà con il marchese Ripa di Meana. Testimoni di nozze della sposa saranno Alberto Moravia e Goffredo Parise, mentre il testimone dello sposo sarà Bettino Braxi.

Donna dotata di grande fascino e cultura. Fu amica di Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini, grandi intellettuali del secolo scorso. Lei stessa si cimentò nella scrittura, diventando una penna piuttosto autorevole.

Ma quale rapporto univa madre e figlia? A svelare i retroscena del loro legame è la stessa Lucreazia.

Il carattere di Marina

Marina Ripa di Meana non era una donna comune. Con molta probabilità è stata una madre sui generis, nonostante l’amore per sua figlia. A raccontare qualcosa in più del loro rapporto è la stessa Lucrezia, che di recente ha pubblicato un libro, intitolato “Apnea”.

L’attrice ha parlato del carattere particolare della madre, e di tutto ciò che faceva.

” Ho vissuto nella paura e nell’ansia continua, mia madre era feroce. Le madri, però, vanno perdonate”.

Con queste parole Lucrezia ha fatto intendere che nonostante l’infanzia e l’adolescenza non certo serene, oggi non serva rancore nei confronti della madre.