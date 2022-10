Mangi il basilico crudo? Attenzione ecco cosa può provocare al nostro corpo

Il basilico è molto utilizzato nella vita quotidiana. Tuttavia sapete cosa provoca al nostro corpo? In questo articolo vi sveleremo tutti i segreti.

Cosa c’è al mondo di più bello del cibo? Nulla. Certo bisogna mangiare con moderazione facendo attenzione alle porzioni. Il segreto sta proprio nella moderazione. Difatti mangiare tutto nella giusta quantità non fa male a nessuno.

Risulta importante anche conoscere l’esatta composizione di ogni ingrediente che utilizziamo in cucina. In questo modo potremmo sapere nello specifico quanto ferro o quante vitamine stiamo assumendo.

In seguito parleremo di un ingrediente molto utilizzato ed amato un po’ da tutti.

L’Italia e la dieta mediterranea

Dunque per quanto riguarda la sana alimentazione, noi italiani partiamo già in vantaggio. Difatti cosa c’è di meglio di una buona e bella dieta mediterranea? Nulla. Ecco, appunto la dieta mediterranea non ha eguali al mondo. Inoltre nella nostra penisola non mancano materie prime di grande qualità.

L’Italia del resto è al primo posto come produttrice di innumeroveli prodotti agroalimentari. Dalle arance alle mandorle, dalle fragole alle nocciole, sino ad arrivare ai limoni. Per non parlare del radicchio, delle melanzane, delle mele. Insomma nel Belpaese non ci manca niente, ed abbiamo tutte le carte in tavola per seguire una corretta alimentazione.

Difatti un adeguato consumo di frutta e verdura ci consente di apportare la giusta quantità di nutrienti. Il nostro corpo, difatti, ha bisogno di ferro, zinco, sali minerali e vitamine.

Il basilico: il re della nostra cucina

Se dovessimo indicare ad uno straniero un piatto cult della nostra tradizione, diremmo senz’altro spaghetti al pomodoro. Forse qualcuno potrebbe dire anche pizza margherita. Del resto il binomio pizza-pasta ci rende famosi in tutto il mondo.

Con un minimo di attenzione potremmo notare che entrambe le pietaze sono accomunate dalla presenza di un ingrediente. Di cosa si tratterà mai? Dell’olio? Fuoco. Del pomodoro? Fuochino. Del basilico? Certo.

Il basilico sta bene ovunque ed a quanto pare fa anche bene.

Attenzione se mangi il basilico crudo: ecco cosa può provocare

Dunque il basilico è il simbolo della nostra cucina. Oltre ad essere fedele alleato nella preparazione di tantissime pietanze, è anche una pianta con principi attivi incredibili. Inoltre ha un basso contenuto glicemico e può essere aggiunta ad ogni piatto, anche se sei diabetico.

Per non parlare del ferro. Il basilico contiene molto ferro, difatti bisognerebbe mangiarne 200 g per coprire il nostro bisogno quotidiano. Tuttavia se mangiato crudo, il basilico può avere un effetto che nessuno si aspetterebbe. di cosa si tratterà mai?

Secondo recenti studi scentifici quest’erba aromatica può avere un effetto ansiolitico.

Dunque è un valido alleato in casi di ansia e stress.