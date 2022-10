Wanda Nara, scollatura e trasparenze del pizzo | Il connubio perfetto per far perdere la testa

Quando un vestito del genere viene indossato da Wanda Nara il clamore mediatico è assoluto. I suoi follower rimangono a bocca aperta.

Come fare a non parlare di una donna del genere? Specie quando sa ammaliare il suo pubblico con degli atteggiamenti del tutto attraenti. Trucco e vestiti la aiutano ad avere un tale exploit a livello mediatico e lei sa bene come dosarli per poter ottenere il massimo dal mondo dei social network.

Wanda Nara è diventata una star sul web, grazie al suo modo di fare e alle continue fotografie osé che condivide quotidianamente. Il seguito che possiede è di quelli che fanno invidia al mondo intero, specie da parte delle donne che vorrebbero avere il suo stesso numero di follower e ammiratori.

Wanda Nara sul web

La showgirl sa bene quanto sia amata dai suoi fan e ogni giorni li allieta con delle istantanee da urlo. Loro ricambiano con like e commenti, a fronte dei suoi atteggiamenti sempre più attraenti. Vestiti sempre più succinti e sguardo sensuale la aiutano ad essere un’icona di bellezza in ogni dove.

Basta notare la miriade di consensi che riceve sul proprio profilo di Instagram. Gli utenti, ormai, sembrano avere una calamita per determinate fotografie e lei sa essere il polo inverso che li attira tutti a sé. In effetti, solo nelle ultime immagini condivise è riuscita a ricevere oltre 422 mila like, da far invidia al mondo delle influencer, che possono solo ammirare.

La foto di Wanda Nara con il vestito vedo e non vedo

Grandi marchi e aziende di lustro hanno, ormai, preso il loro spazio sul suo profilo di Instagram. Hanno ben compreso quanto seguito la ragazza argentina abbia e la pagano a suon di soldi. La loro visibilità è assicurata e la ragazza riesce a farsi un enorme spazio fra la miriade di istantanee pubblicate dalle concorrenti.

Questa volta, ha voluto far vedere il meglio che il suo fisico le permette. In effetti, ha indossato un vestito quasi trasparente, che riesce a far notare ogni sua curva. Si tratta di un outfit molto sexy, formato da poco tessuto e tanta carne in vista. In particolare, le parti più coperte sono quelle più intime, mentre tutti il resto è messo ben in vista, grazie ai tanti spacchi che il vestito crea sul suo tanto adorato corpo.