La caduta dei capelli è uno dei principali problemi che affliggono le persone. Ecco tutta una serie di rimedi contro questo fastidio.

L’autunno è una delle stagioni più belle in assoluto. Le temperature si abbassano e finalmente dopo tanto calore si ricomincia a respirare. Inoltre non mancano le belle giornate di sole, dove poter passeggiare tranquillamente senza la preoccupazione di poter sudare.

Ma poi in autunno tutto sa di inizio. La scuola, lo sport, i nuovi progetti, sembra proprio la stagione del divenire. Certo a non tutti piace. Difatti c’è chi preferisce la calura dei mesi estivi con le giornate al mare. Del resto i gusti sono gusti, e come dicevano i latini de gustibus non disputandum est.

Tuttavia non mancano i problemi anche in autunno. Fra questi vi è la caduta dei capelli, molto frequente nei mesi autunnali. Vediamo perché accade proprio in questo periodo.

Cambio di stagione e caduta di capelli

Dunque l’autunno ha avuto inizio e con esso anche il fastidioso problema della caduta dei capelli. Stiamo parlando di un binomio ormai noto un po’ a tutti. Ovviamente viene da chiedersi perché i capelli cadano proprio in questi mesi? Le spiegazioni possono essere molteplici, tra le quali spicca il cambio di temperature e lo stress. I cambiamenti climatici, difatti, hanno un certo impatto sulle nostre chiome.

Da ricordare che alcune cattive abitudini possono influire negativamente sulla salute del capello. Fra esse non possiamo non menzionare il giocare con i capelli o il tenerli sempre legati.

Dunque per avere dei capelli sani e forti occorre averne sempre cura. Pertanto è di fondamentale importanza seguire un hair routine che vada a fortificare la chioma, senza stressarla.

Rimedi contro la caduta dei capelli

Andiamo a vedere quali possano essere i migliori alleati contro la caduta dei capelli.

In primis bisogna tener presente che la salute dei capelli non passa solo attraverso shampoo e balsamo, anzi. Per avere una bella chioma è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, con il giusto apporto di nutrienti.

Un’altra questione da tener presente è legata proprio alla frequenza con cui si lavano i capelli. Molte donne, infatti, tendono a lavarli ogni due giorni. Non c’è nulla di più sbagliato. In questo modo non fate altro che indebolirli, dato che la chioma non ha tempo di produrre lo strato di lipidi che la protegge dall’inquinamento.

Inoltre bisogna ricordare che quando si esegue lo shampoo non bisogna strofinare i capelli, ma massaggiarli con movimenti circolari.