E’ arrivata in Italia la rivoluzione per i fast food | Da oggi il cibo sarà molto più salutare

Finalmente sbarca in Italia il primo locale green alla portata di tutti. Ecco in cosa consiste la svolta che ha appassionato tutti.

Quello che tanti stavano sognando e aspettando è ormai una realtà. Il gusto, la rapidità e il benessere sono stati concentrati tutti all’interno di un esercizio. Il successo è arrivato subito, anche per le particolari caratteristiche messe in evidenzia. In un exploit di sapori, colori e profumi, i clienti si trovano a proprio agio e cercano ad assaggiare di tutto.

Un fast food vegano creato per sbaragliare la concorrenza aggressiva dei rivenditori di carne in tutte le salse. Una volta entrati i clienti si immergono in un luogo del tutto nuovo e in cui la rappresentazione del passato può anche trasportare nel futuro, una volta che si apre il menù. Infatti, l’arredamento è stile anni ’70, ma il cibo è del tutto originale.

La particolarità del fast food vegano

Ormai, la dieta onnivora sembra essere lontana anni luce, dato che sono tantissime le persone che si sono dedicate in toto al mondo veg. Non solamente vegani, ma anche i vegetariani stanno spopolando nel mondo, specie nel nostro paese. Secondo i dati pubblicati da Eurispes, il mondo veg è composto dal 6,7% della popolazione nostrana.

In netta maggioranza sono i vegetariani, con il 5,4% delle persone che preferiscono mangiare derivati di animali. Ma non dispiace, anche a loro, avere un fast food legato ai ‘cugini’ che preferiscono mangiare solo prodotti della terra e del mare. Anche gli onnivori, comunque, vogliono provare ed ecco che il successo dell’esercizio è stato multiplo.

Il fast food vegano aperto in Italia

I panini proposti dall’esercizio indicato nei paragrafi precedenti sono di vario colore. Un buono gusto per la vista, quindi, che è attirata da ciò che sembra diverso e innovativo. Un’attrazione fatta di sapori esilaranti e ricchi di piacere. Inoltre, il tutto viene cucinato e servito a velocità molto rapida, come la concorrenza onnivora del Mc Donald, o simili.

Il luogo in cui è stato aperto questo esempio green di mangiare in maniera sana ed ecologica è la città di Trento. Il nome del negozio è Flower burger e, una volta entrati, i clienti si immergono in un’atmosfera del tutto nuova, ma dedicata agli anni ’70. Sono 24, però, le città italiane che stanno adottando questo modo di vendere cibo. L’ultimo aperto, in linea temporale, è quello di Trento, partendo dal 2015 col pioniere Toto a Milano.