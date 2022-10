La casa dei tuoi sogni con meno di 2000 euro | E’ più semplice di quanto si possa pensare

Acquistare la casa dei nostri sogni con una minima cifra da oggi è possibile. comodamente online la casa dei nostri sogni, a 2000 euro o poco più si può, grazie al sito Alibaba e alla visione futuristica sugli spazi interni necessari per il nostro quotidiano.

Lo shopping online fa parte ormai delle nostre giornate, dai generi alimentari ad un paio di scarpe, possiamo trovare tutto, seduti in totale relax sul divano, con una tazza di caffè in mano, tramite il nostro computer o smartphone.

La vita frenetica di oggi non ci consente più di girare per negozi alla ricerca di un articolo specifico, figuriamoci trovare il tempo per cercare la casa perfetta. Quante volte vi siete imbattuti in annunci immobiliari e ad essere poi delusi dalla disposizione delle stanze, o dal prezzo irraggiungibile? Il sito Alibaba ci propone un’alternativa che, essendo prefabbricata, non solo ci consente di scegliere la modulazione degli spazi, ma è accessibile con poche migliaia di euro.

Il sito di e-commerce Alibaba, fondato nel 1999 da Jack Ma, connette i produttori della Cina con acquirenti e distributori in altre aree del mondo, tra i quali Laizhou Dingrong Steel Structure Co, specializzati proprio nella produzione e nello sviluppo di case modulari prefabbricate, tra i maggiori venditori sul sito di Alibaba, che dispone di una casa base di 800 euro, alla quale va aggiunto il bagno, ma anche di villette a 7.000 euro laddove si cerchi qualcosa di più grande.

Acquista online la casa dei tuoi sogni: costi e caratteristiche

Le caratteristiche di una casa prefabbricata possono variare a seconda delle nostre necessità e disponibilità economiche, basti pensare che con meno di 2.000 euro si può anche pianificare uno spazio dotato di ogni comfort, di circa 20 metri quadrati. Ma, non pensate che questo equivalga ad assenza di sicurezza, infatti, nonostante la struttura sia di circa 2 o 3 mm di spessore, un telaio zincato verniciato antiruggine, vengono garantiti isolamento interno e resistenza a terremoti di magnitudo 8. I moduli vengono poi assemblati a destinazione finale. Chiaramente, essendo componibile, laddove si disponga di una cifra maggiore, si potranno progettare spazi più ampi su misura.

Le nuove case prefabbricate modulari, ci fanno pensare al movimento in espansione degli ultimi anni soprattutto negli USA, delle “Tiny Houses”, in italiano “case minuscole”. Piccole e spesso ecosostenibili, vengono scelte nei casi di ridotte disponibilità economiche, ma è anche un nuovo stile di vita, volto al risparmio di materie prime, di ritorno al minimalismo, al contatto con la natura e alla semplicità della vita quotidiana.

Nel caso delle case prefabbricate vendute sul sito Alibaba, abbiamo la possiblità di unire la tecnologia e l’avanguardia dello shopping online, ad una nuova visione sugli spazi necessari per la vita quotidiana.