“L’ho sbattuto al muro”: Elodie lo racconta senza timori | Rivelazione scioccante della cantante

Elodie non può essere definita solo una cantante, ma anche una che non è mai banale quando parla. La sua ultima rivelazione su quanto ha fatto in passato non ha potuto però che lasciare di stucco il pubblico.

Essere solo un’artista spesso non basta più, specialmente se si desidera entrare nel cuore del pubblico. I fan, infatti, hanno il bisogno anche di conoscere la personalità di chi seguono in modo tale da capire anche cosa ci sia nella loro testa.

I casi di questo tipo sono ormai sempre più numerosi, a conferma di come si desideri appena se ne ha la possibilità prendere posizione anche su temi importanti. Un esempio lampante di questo modo di agire è dato da Elodie.

Elodie e la sua capacità di non essere mai scontata

E’ ormai passato qualche anno da quando Elodie si è fatta conoscere grazie alla partecipazione ad “Amici” e non è certamente eccessivo definirla una delle stelle più importanti della musica italiana. Tra i motivi che l’hanno portata a essere apprezzata da tantissimi fan c’è anche la sua personalità, che la spinge a dire apertamente quello che pensa.

Questo era apparso evidente poco più di un anno fa, quando aveva fatto un monologo a “Le Iene” esprimendosi apertamente contro la violenza sulle donne. La sua presa di posizione era stata fortissima, invitando a non avere paura di chiedere aiuto.

“Non dobbiamo mai proteggere gli uomini perché gli uomini non sono nostri figli, se sbagliano è giusto che paghino. Noi non dobbiamo sentirci in colpa. Tutte le volte che abbiamo accettato il ruolo che qualcuno ha scelto per noi, siamo finite a fare da madri ai nostri compagni. Magari passiamo la vita a cercare di salvare qualcun altro.”.

Fare il possibile per stare bene con il partner è importante, ma mantenendo la propria personalità: “Quando decidi di dare tutto a un’altra persona, ti annulli, ti annienti e perdi la bellezza di dedicare il tempo a te stessa. Noi non dobbiamo sparire mai”.

La rivelazione sul suo passato

Non è certamente il successo ad avere dato a Elodie la forza di esprimere apertamente quello che pensa. Già in passato, infatti, non ha esitato a prendere posizione in modo coraggioso, incurante delle conseguenze che il suo comportamento avrebbe potuto provocare.

Non a caso, lei non ha esitato in passato a difendere due anziani dai bulli. Tutto è accaduto a Milano mentre si trovava in metropolitana: “A Milano, poche settimane fa, c’erano dei bulli che se la sono prsa con due anziani. Sono diventata pazza – aveva raccontato ad Alessandro Cattelan, ospite di “Stasera c’è Cattelan” –. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro. Io sono bulla con i bulli”.

A distanza di tempo lei non sembra essere minimamente pentita, anzi è convinta che fosse il momento giusto per intervenire come ha fatto: “Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio” – ha concluso.