Carmen Di Pietro, la paura che non riesce a gestire | Neanche il figlio riesce a rassicurarla

Carmen Di Pietro è stata certamente una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Stare in Honduras non le ha permesso però di sconfiggere del tutto una sua grande paura.

Trascorrere diverse settimane in Honduras e dover convivere con la fame non è mai semplice, a maggior ragione per una come Carmen Di Pietro che non ha mai nascosto di avere una grande passione per il cibo.

Non a caso, prima di buttarsi dall’elicottero e dare inizio alla sua avventura a “L’Isola dei Famosi” ne ha approfittato per sgranocchiare una barretta di cioccolato che aveva portato con se. Le ristrettezze però non hanno intaccato la sua tempra, anzi è stata una delle concorrenti più coraggiose del reality.

Carmen Di Pietro e il coraggio mostrato in Honduras

Pur avendo ormai superato i 50 anni, Carmen Di Pietro ha dimostrato di avere determinazione da vendere nel periodo trascorso in Honduras. Non avere sempre a disposizione il cibo per lei era motivo di grande interesse, ma questo era un motivo in più per impegnarsi nelle prove ricompensa.

Questo suo modo di agire l’ha portata così a essere una delle concorrenti più amate de “L’Isola dei famosi”, al punto tale che molti si sono dispiaciuti per la sua mancata vittoria.

Impossibile poi non sorridere per i tanti siparietti di cui è stata protagonista insieme a suo figlio Alessandro, che lei tendeva a proteggere come una “mamma chioccia”. Ed è anche per questo che lei non vedeva di buon occhio l’avvicinamento, poi non andato a buon fine con Maria Laura De Vitiis.

Una volta tornata a casa, però, la showgirl è tornata alla normalità e ha dimostrato di non avere del tutto sconfitto una paura che da tempo ha dentro di sè.

Una paura difficile da vincere

Acquisita la popolarità nel reality, sono ora in tanti a seguire Alessandro Iannoni, il primogenito di Carmen sui social. E non mancano i siparietti divertenti che strappano un sorriso a tutti i suoi follower.

Emblematico è quanto accaduto con uno dei suoi ultimi post, in cui lo vediamo alla guida mentre sta andando a prendere la mamma. Lei, però, pur essendoci un posto libero davanti decide appositamente di mettersi sul sedile posteriore.

La giustificazione che lei ha dato al ragazzo surreale: ha paura, nonostante il figlio guidi già da tre anni.

Non è mancato un fan che ha chiesto alla showgirl la motivazione di questa scelta: ” Amica mia tu mi chiedi perché sto sempre seduta in macchina dietro, intanto non guido, quindi se mi dovessi sedere davanti e come se mi intruppassero dappertutto e quindi niente ho paura e mi metto seduta dietro”.