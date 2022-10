L’ameba mangia cervello continua a mietere vittime: la sua presenza sta divetando un serio pericolo

Una macabra scoperta in California, dopo che un bambino di 8 anni perde la vita al rientro da una vacanza con i genitori, per infezione da meningoencefalite amebica primaria.

Il piccolo Benjamin Abbott aveva solo 8 anni, non aveva idea che quella che doveva essere una rilassante vacanza coi suoi genitori alle terme di Hot Ditch, Bishop, contea Inyo California, si sarebbe trasformata in un incubo, quando nel 2018, a seguito della vacanza, comincia a manifestare i sintomi della meningoencefalita ambica primaria, infezione rara ma fulminante, provocata dalla Naegleria fowleri, conosciuta come ameba mangia cervello.

La Naegleria fowleri, è un protista, organismo che vive in acque dolci con temperature variabili e che si sviluppa al meglio nelle acque tiepide. Penetra attraverso le cavità nasali, ed essendo la temperatura corporea interna favorevole risale lungo le fibre del nervo olfattivo fino ad arrivare al cervello. Il parassita quindi si riproduce velocemente nutrendosi del tessuto nervoso cerebrale, con sintomi, che esordiscono tra una e due settimane dall’infezione, quali cefalee, nausea, vomito, rigidità del collo, stato confusionale, ed, infine, la morte. Per la diagnosi sono necessarie una puntura lombare con analisi del liquido cerebrospinale e biopsia cerebrale. Ad oggi, probabilmente complice il surriscaldamento globale, si diffonde in varie aree, non solo degli Stati Uniti, ma soprattutto nelle aree meridionali.

Ameba mangia cervello: la morte di Benjamin non ha portato alla chiusura delle terme, l’accusa di omicidio colposo

Le terme di Hot Ditch, non sono nuove all’infezione di ameba, infatti, già nel 2015, una residente locale, Jasmine Dee Reed, di soli 21 anni aveva patito la stessa sorte del piccolo Abbott. I genitori di Benjamin, chiedono giustizia ed avviano un procedimento legale per omicidio colposo, in quanto nonostante le tristi fatalità, sembrerebbe che il Dipartimento dell’acqua e dell’energia del posto, non sia stato capace di tenere sotto controllo la situazione avvalendosi di una disinfezione delle aree, né avvisando in modo adeguato i bagnanti della presenza del pericolo e di non immergere la testa nelle acque.