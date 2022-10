Lidl, ecco chi si nasconde dietro ai prodotti più venduti | Alcuni sono marchi famosissimi

In molti credono che la Lidl possa vendere solo prodotti di scarsa qualità. In realtà non è così. Questa indagine vi farà capire che vi sbagliate.

L’alimentazione è qualcosa di fondamentale importanza. Da essa dipende buona parte della nostra salute. Pertanto sarebbe necessario nutrirsi esclusivamente con cibo di buona qualità.

Seguire una dieta sana e povera di grassi può, difatti, ridurre il rischio di sviluppare neoplasie. Inoltre è bene limitare i grassi e gli zucceheri per evitare di contrarre malattie cardiache.

I prodotti dei discount

Come abbiamo affermato precedentemente è molto importante seguire una corretta alimentazione e soprattutto acquistare cibo di buona qualità.

Tuttavia, considerati i tempi di crisi, non tutti possono permettersi il cibo di un certo livello. Difatti negli ultimi mesi risultano essere aumentati i prezzi di molti prodotti agro-alimentari. Pertanto molte persone non riescono a sostenere i costi elevati delle spese. A questo punto non resta che andare nei discount.

In molti ritengono che si tratti di supermercati di serie b, con prodotti di livello inferiore. Tanto è vero che può capitare di storcere il naso al solo sentirli nominare. Molti italiani sostengono che la carne, i salumi e gli ortaggi dei discount non possano essere buoni e salutari come quelli venduti altrove. Ma sarà vero?

I prodotti della Lidl sono di alta qualità

Tra i discount più conosciuti risulta esserci la Lidl. Si tratta di un marcio tedesco ormai diffuso da anni anche in Italia. Questa catena è molto frequentata anche perchè crea periodicamente delle promozioni molto vantaggiose.

Come già detto in precedenza, in molte credono che la merce della Lidl non sia agli stessi livelli di quella che si trova in altri punti vendita. In realtà nulla è come sembra, e certe volte è davvero solo il nome a fare il prezzo, e non certo la qualità.

Ecco da dove vengono i prodotti Lidl

Da dove vengono i prodotti Lidl? Ora andremo ad illustrarvi da dove si rifornisce la catena di supermercati tedesca. In questo modo vi sarà più facile capire che, pur cambiando il nome, la qualità rimane la stessa.

I biscotti della Lidl “Realforno” sono della Balocco. Il marchio di dolci da forno, difatti, si occupa di fornire la Lidl sotto il nome di “Realforno. Mentre i savoiardi, sempre firmati “Realforno” sono forniti dalla Vincenzi. Le Nestrecce provengono, invece, da casa Bauli. Anche il banco salumeria è a prova di garanzia. Salamini e wurstel sono forniti dalla Beretta.