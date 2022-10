Riconoscete questo ragazzo? Guardatelo bene perché tutti lo hanno visto almeno una volta nella vita

Non tutti riusciranno a riconoscere questo ragazzo. Il tempo è passato, ma la sua bellezza è rimasta la stessa. In questo articolo vi sveleremo la sua identità. Chi sarà mai?

Il tempo passa per tutti è inevitabile. Con il passare del tempo ovviamente l’aspetto di una persona subisce dei cambiamenti. I bambini diventano dei ragazzi meravigliosi, anche se talvolta risultano irriconoscibili. Difatti nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta l’aspetto fisico cambia notevolmente, e solo in pochi conservano la stessa fisionomia.

Scopriamo chi è il ragazzo della foto

Riconoscere un bambino, diventato ormai adulto, non è infatti un’ impresa facile. Riuscirete a riconoscere il ragazzo della foto? Non tutti saranno in grado di capire di chi stiamo parlando. Eppure ognuno di noi avrà visto almeno una volta la sua foto di quando era un bambino

Si tratta di Matteo Farneti, il cui volto è stato testimonial della Kinder per ben quindici anni. In poche parole è il bambino impresso sulle confezioni delle barrette Kinder Cioccolato. Il suo volto è stato sotto gli occhi di tutti per un bel po’ di tempo. Difatti le gustosissime barrette sono molto amate dai consumatori e sono presenti un po’ in tutti i supermercati.

Il bambino della Kinder ha un aspetto felice e bonario che spinge le persone ad acquistare il prodotto. Le strategie di marketing, infatti, puntato prevalentemente sui bambini proprio per il loro aspetto pulito e serafico.

Matteo Farneti: volto della Kinder dal 2004

Scopriamo qualcosa in più su Matteo Farneti, testimonial Kinder dal 2004 al 2019. Il piccolo Matteo venne scelto dalla Ferrero nel 2004 per diventare il nuovo volto della campagna pubblicitaria dell’azienda. Il suo aspetto angelico ed i colori piuttosto nordici hanno spinto i responsabili del marketing a puntare su di lui.

Matteo è subentrato a Gunter Euringer, la cui immagine è stata impressa sulle barrette al cioccolato al latte per ben trentadue anni. I consumatori erano abituati alla foto del piccolo Gunter, tanto da identificare il prodotto con il famoso bambino dagli occhi azzurri. Difatti molte persone sollevarono una vera e propria protesta per via del cambiamento.

Tuttavia non ci volle molto tempo per “affezionarsi” anche alla foto del piccolo Matteo. Per un bel po’, dati i colori molto chiari del ragazzino, i consumatori hanno pensato che Farneti fosse di nazionalità tedesca o comunque nordica come il suo precedessore. Con il tempo, però, è emerso che Matteo è in realtà italiano, nonostante il suo aspetto possa trarre in inganno.