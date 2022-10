Sabrina Ferilli, spacco inguinale e abito trasparenti | L’attrice risveglia l’immaginazione dei fan

Di recente l’attrice ha postato sull’amato social delle foto davvero elettrizzanti. Gli scatti erano del backstage per il programma Tu si que vales, show condotto con Maria De Filippi.

Ultimamente l’attrice sta davvero conquistando il web a tempo di flash. E la sua bellezza stupisce i suoi fan, che la amano sempre di più. C’è addirittura chi l’ha paragonata a Marilyn Monroe bruna, perché appena si vede una foto della Ferilli, il suo status da sex symbol riesce sempre a mettere d’accordo chiunque: la sua bellezza è intramontabile. Inoltre, ha riproposto l’iconica scena dell’attrice hollywoodiana in questa foto:

Sabrina non smette di far sognare, e fra chi la ama si può notare anche gli stessi Vips, che le fanno i complimenti per la sua bellezza.

Sabrina Ferilli e la popolarità su Instagram

Sabrina Ferilli, come dicevamo prima, è stata paragonata all’iconica attrice hollywoodiana proprio perché ha ripreso in una sua foto su Instagram una scena molto famosa: l’abito svolazzante. Una scelta iconica di un film cult ‘Quando la moglie è in vacanza’, del 1955, diretto magistralmente da Billy Wilder, che consacra l’attrice nell’olimpo di Hollywood con la famosissima scena di lei a New York, sulla grata, con la ventilazione che solleva il suo abito bianco.

Adesso i riflettori sono tutti rivolti sulle nuove foto che Sabrina si è concessa in occasione delle nuove puntate del programma ‘Tu si que vales’. Lo show, che vede la Ferilli in veste di commentatrice, fa emergere il lato piu’ ironico, sarcastico e sagace della nota attrice romana. Durante questa nuova stagione, non mancheranno sicuramente risate, divertimento e momenti commoventi.

Chi meglio di lei poteva osare questo spacco inguinale, che grazie alla morbidezza delle forme, ai colori tenui dell’abito, la Ferilli una visione angelica. Siete pronti per vederla nelle nuove puntate di “Tu si que vales”? Ci saranno ancora tante sorprese, e tanti nuovi look e outfit che vi stupiranno. E voi, quale look vi ha stupito di più? Quello “alla Marylin Monroe” con un vestito nero, o quello con lo spacco inguinale? C’è l’imbarazzo della scelta, in entrambi i casi, Sabrina è sempre sul pezzo.

Non sembra infatti un caso che l’attrice de ‘La grande bellezza’ abbia ripreso lo stile di Marilyn e Sabrina è sempre radiosa in ogni suo look e in quello che fa, anche se a volte sembra contrastare i clichè comuni e dice cosa pensa, come è solita fare anche sui social.