Colesterolo alto e trigliceridi, l’alleato a combattere questo problema | Economico e buonissimo

Il colesterolo alto è uno dei problemi più diffusi. Tuttavia c’è un rimedio a tutto. Difatti c’è un alimento in particolare che vi sarà d’aiuto. Di cosa staremo parlando?

Mangiare è una delle cose più belle al mondo. Il buon cibo, oltre al essere un toccasana per il palato, fa bene anche alla mente. Mangiare il nostro piatto preferito, difatti, ci mette di buon umore. Senza contare i profumi: insomma consumare un pasto può essere una vera e propria esperienza sensoriale.

Del resto a chi non piace mangiare? Tuttavia pò sembrare banale da dire, ma occorre sempre ripeterlo: moderazione. Bisogna mangiare con la giusta moderazione. Porzioni in eccesso non fanno bene a nessuno.

Mangiare sano per preservare la salute

Vogliamo vivere bene ed a lungo? Certo. Dunque non c’è un elisir di lunga vita. Tuttavia ci sono delle direttive che ci permettono di evitare determinati rischi. Ecco la nota dolente: le direttive. Non stiamo parlando di certo di cose piacevoli, ma ricordate che è per il vostro bene.

Del resto una dieta ricca di grassi non fa bene alla salute di nessuno. Da ricordare poi che ci sono persone particolarmente predisposte a determinate malattie. Dunque trattasi già di soggetti esposti a maggiore rischio. Cosa bisogna fare quindi? Mangiare sano, evitare cibi troppo ricchi di grassi, cibi spazzatura, patatine, wurstel.

Badate bene questo non significa che non dobbiate mangiare, anzi. Il segreto sta nell’evitare determinati cibi e soprattutto nelle porzioni, che non devono essere troppo abbondanti.

Colesterolo e trigliceridi: i rischi

Dunque cosa succede se non seguo una dieta equilibrata? Ecco che si presenta il conto. Difatti, trasgredire una tantum non è certo un dramma, il problema è farlo quotidianamente. Così si presentano i primi segnali di malessere: colesterolo e trigliceridi alti. Si tratta di veri e propri campanelli di allarme. Se si interviene in tempo è possibile limitare, se non eliminare i danni.

Il colesterolo, difatti, ostruisce le arterie aumentando il rischio di infarti, ictus e patologie cardiovascolari. Pertanto è bene tenerlo sempre sotto controllo, anche se sei giovane e normopeso.

Il segreto per abbassare il colesterolo

Dunque per abbassare i livelli di colesterolo e trigliceridi occorre limitare alcuni abitudini errate. Tuttavia ci sono degli alimenti che possono essere un valido supporto. Una dieta a base di pesce può ridurre davvero i rischi.

C’è soprattutto un pesce che, oltre ad essere molto salutare, è anche molto economico. Di quale si tratta? Stiamo parlando della sardina, un pesce azzurro molto facile da reperire. A quanto pare la sardina vive nel Mar Mediterraneo, e proprio per questo motivo è facile da trovare. Questo pesce è ricchissimo di proteine e di omega 3 che contrastano il colesterolo cattivo ed abbassano i livelli di trigliceridi nel sangue. Inoltre contiene anche la vitamina A, la vitamina B12 e la famosa vitamina D.

Da sottolineare che si tratta di un prodotto ittico molto accessibile. Difatti il suo prezzo è nettamente inferiore alla media.