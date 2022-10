Avete mai visto dove vive Elon Musk? La sua casa sembra una vera e propria città: il valore è incredibile

Elon Musk è uno degli uomini più ricchi del mondo. La sua “umile dimora” sembra una città, dotata di ogni confort. In questo articolo vi illustreremo tutti i dettagli della sua magnifica casa.

La propria casa è qualcosa di importante e fondamentale nella vita. Casa è il luogo fatto a nostra immagine e somiglianza, e soprattutto è il luogo dove passiamo tanto tempo con i nostri cari.

Pertanto è molto scegliere bene la propria abitazione ed arredarla nel modo che più ci piace.

Le case dei ricchi

Naturalmente non vogliamo fare un discorso di discriminazione economica, tuttavia è bene tener presente che il denaro fa la differenza in tante cose. Difatti le persone benestanti possono permettersi case molto più confortevoli ed arredate con mobili di altissima qualità. Tuttavia ci sono anche persone molto ricche che per scelta di vita decidono di andare ad abitare in dimore piuttosto umili. Fra queste sembrerebbe esserci Elon Musk, il quale ha dichiarato di vivere in un semplice prefabbricato. Ma sarà vero?

Il caso Elon Musk

Dunque a quanto pare Musk si sarebbe trasferito in una piccola casa in Texas per stare più vicino alla sua azienda principale. La sua attuale abitazione sarebbe in un umilissimo prefabbricato di appena 37 metri quadri. Tuttavia appare strano che una persona della sua portata abbia scelto di vivere in una casa così piccola e soprattutto dimessa. Non è che magari questa casetta potrebbe iniziare a stare un po’ stretta ad Elon?

Difatti si vocifera che viva a tutt’altra parte ed in una casa molto più grande. Insomma in una villa ai livelli del top manager che è.

La villa da 12 milioni dell’amministratore di Tesla

Stando al alcune voci, il manager vivrebbe in una villa da ben 12 milioni di dollari. Per l’esattezza Musk, trovandosi nei pressi di Austin, avrebbe approfittato della situazione per far visita ad un suo storico amico. Si tratta di Ken Howery, top manager con il quale ha fondato la società di pagamento digitale. A quanto pare la mega villa sarebbe di proprietà di Howery, avendola acquistata nel 2018. Dunque Musk si sarebbe trattenuto presso l’abitazione del suo amico, reputando la sua casetta ormai troppo piccola per lui.

L’amministratore delegato di Tesla, dunque, sarebbe ospite di Howery, anche se non è chiaro se gli stai o meno versando una quota per l’affitto.

Sta di fatta che affitto o meno, la villa offre davvero tanto: jacuzzi, piscina a sfioro, ettari ed ettari di giardino.