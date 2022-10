Prosegue l’appuntamento con una delle fiction più amate dal pubblico a casa. In questo articolo vi sveleremo cosa succederà nel corso della puntata del 16 ottobre.

La domenica è uno dei giorni più graditi della settimana. Cosa c’è di meglio di poter finalmente riposare dopo lunghi giorni di lavoro? Il settimo giorno della settimana è l’apoteosi della felicità. Puoi svegliarti più tardi, fare colazione con calma e programmare la giornata come meglio credi. Gita fuori porta, pranzo al ristorante, visita dai parenti: insomma qualsiasi cosa decidi di fare sarà comunque all’insegna del relax.

Tuttavia, si c’è un tuttavia, il giorno seguente è di nuovo lunedì. A meno che non siate parrucchieri, sarà necessario tornare al lavoro. Del resto se il sommo Leopardi ha scritto Il sabato del villaggio, invece che La domenica del villaggio un motivo ci sarà. Dunque la domenica sera anzi che uscire a fare baldoria sarebbe più conveniente trascorrere una tranquilla serata a casa, magari guardando qualcosa di bello in tv.

Mina Settembre: la fiction della domenica sera

Dunque tra le cose interessanti da guardare in televisione la domenica sera, c’è senz’altro Mina Settembre. Giunta alla seconda stagione, la fiction, con protagonista Serena Rossi, narra le vicende di una giovane assistente sociale. Sullo sfondo una Napoli piena di problemi, ma anche calda ed accogliente. Mina cerca ogni giorno di mettere un po’ di ordine nella vita delle persone della città. Aiutare gli altri è la sua missione, anche a costo di mettersi nei guai. Ma la sua vita a che punto è?

Mina Settembre: anticipazioni 16 ottobre

Domenicica 16 ottobre andrà in onda la terza puntata di Mina Settembre. L’assistente sociale sarà costretta a tornare a Procida per aiutare delle persone che si trovano in una situazione complicata. La donna, difatti, si recherà nella stessa struttura dove è stata ospite con Gianluca. Dunque presso questo albergo si nasconde una persona con suo figlio e Mina cercherà di aiutarli. E nella vita privata cosa succederà alla giovane?

Mina Settembre, spoiler del 16 ottobre: ecco cosa le chiederà Claudio

La puntata del 16 ottobre vedrà Mina nuovamente confusa dal punto di vista sentimentale. Claudio vuole avere un figlio, lei forse no. La donna non se la sente di diventare madre e teme che questo possa rovinare il suo rapporto con il consorte. Insomma ce la sta mettendo tutta per ricucire il suo matrimonio, ma qualcosa sembra non andare. Claudio, però, la ama e vuole che tutto riparta alla grande. Pertanto le chiederà una cosa davvero inaspettata? Di cosa si tratta?

De Carolis le proporrà di lasciare tutto e partire con lui in barca a vela.