Corrado Tedeschi, il duro sfogo del conduttore | Mi ha chiuso la porta in faccia.. è inspiegabile

Corrado tedeschi è stato uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, uno dei volti più apprezzati della nostra televisione; passando dalla Rai a Mediaset, ha lasciato una scia di trasmissioni di grande successo.

Per lunghissimi anni è stato sotto i riflettori come uno dei conduttori più stimati della TV italiana. La sua carriera è fiorita negli anni 80-90 facendolo diventare uno dei volti più noti e gettonati sia nelle trasmissioni Rai, che in quelle di Mediaset.

Diversi sono stati i programmi che Corrado Tedeschi ha condotto con grande successo tipo: Doppio Slalom, Miss Italia, Il gioco delle coppie. Oltre ad essere un apprezzato e stimato conduttore tv, Corrado è un artista molto versatile, infatti ha avuto altre passioni nel corso degli anni, come il calcio quando era ragazzo e, in seguito, il teatro che piano piano, grazie al suo talento, è diventata la sua attività principale.

Scopriamo chi è Corrado Tedeschi

Lo sconosciamo bene il volto di Corrado Tedeschi uno dei più amati del piccolo schermo; ma che cosa nasconde nella vita oltre la luce dei riflettori? La sua è stata una brillante carriera che ancora continua, ove non sono mancati grandi traguardi. Classe 1952, livornese, è stato un conduttore ma è anche un bravissimo attore.

I primi passi li ha mossi come calciatore, dato che il pallone è sempre stato una delle sue grandi passioni, arrivando addirittura nelle giovanili della Sampdoria, come attaccante. Dopo aver vinto un concorso alla Rai, “Un volto per gli anni ’80“, ha ottenuto un ruolo fondamentale nel programma “Anni’80 musica d’ estate”.

Partecipando successivamente a un gioco in una trasmissione di Marco Predolin, si è fatto conoscere dalle Reti Mediaset, ottenendo la conduzione del quiz Show “Doppio slalom“, su canale 5, di qui la grande ascesa ed il grande successo.

Corrado non è più sotto i riflettori come conduttore anche se viene spesso invitato in alcune trasmissioni come opinionista; si dedica attualmente ad una delle sue grandi passioni, il teatro, ma ammette comunque di sentire la mancanza delle telecamere. Ultimamente in un’ intervista, ha dato sfogo al suo grande dispiacere, soffermandosi soprattutto, sulla sua assenza dalla televisione; dice Tedeschi che l’ ultima trasmissione che ha condotto alla Rai, “Sabato, Domenica e…“, ha ottenuto il 35% di share.

Il problema è, dice il presentatore, che in TV gli ascolti per alcuni contano, per altri no. Nonostante abbia avuto grande successo e riscontro di pubblico, inspiegabilmente i “signori” della TV non lo chiamano più. Ci sono equilibri, dice ancora il conduttore, che non si riescono a capire e non si definiscono nel loro intento.

In tutto questo, sente sì la nostalgia di un programma tutto suo in TV, ma ha trovato la sua serenità nella grande passione che è il teatro e nelle opportunità che gli offre, inoltre ha la consapevolezza, della simpatia del pubblico che è per lui una grande soddisfazione ed il suo più importante biglietto da visita per il mondo dello spettacolo.

Attualmente sta lavorando in teatro in una commedia brillante, “Amore mio aiutami” , con Deborah Caprioglio, tratto dal capolavoro cinematografico interpretato da Alberto Sordi e Monica Vitti. Quado è libero dagli impegni, Corrado Tedeschi, guarda in TV prevalentemente il calcio per seguire la sua squadra del cuore, la Sampdoria.

Chissà se un giorno rivedremo questo gentleman sul piccolo schermo, mattatore di una trasmissione tutta sua. Glielo auguriamo con tutto il cuore!