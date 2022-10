Marco Giallini: dopo la tragedia l’amore ha bussato alla sua porta | Difficile mantenere le promesse…

Giallini rilasciò delle dichiarazioni in merito alla tragedia affrontata in amore, ma non sono state semplici da seguire alla lettera.

A volte, alcune parole, per quanto profonde possano essere e cariche di intensità emotiva, si dicono per il momento che si sta affrontando. Ovviamente, fra il dire e il metterlo in pratica ci passa una vita di mezzo, che ti mette di fronte la possibilità di cambiare idea e di riformulare il proprio pensiero. Inoltre, vi sono dinamiche alle quali è impossibile dare le spalle e che vanno affrontate giorno dopo giorno.

Il tema che tocchiamo oggi è molto delicato e va preso con le pinze. Una tragedia, delle dichiarazioni rilasciate per lo sconforto e la voglia di riprendere in mano la propria vita. Lasciare tutto alle spalle è difficile, se non impossibile, ma guardare avanti è d’obbligo. Lo sa bene il famoso attore romano Marco Giallini, noto per i tanti ruoli interpretati davanti alle macchine da cinepresa.

La fama di Marco Giallini

Lui è noto nello scenario nazionale per la miriade di ruoli interpretati nei diversi film che lo hanno visto come protagonista e non. Si va dai più datati e di successo, come l’Odore della notte, fino alle serie tv più attuali, come Rocco Schiavone.

Col suo modo di fare ha sempre fatto presa sul grande pubblico, vista la grande ironia scorbutica che lo contraddistingue in ogni scena. Ha saputo interpretare i ruoli più svariati, dal ladro aggressivo, passando per il comico amichevole, per arrivare alla parte del vice questore.

L’amore per la moglie e la nuova compagna di Giallini

L’uomo ha vissuto delle vicende molto pesanti sul lato sentimentale. Infatti, solo pochi anni fa ha perso tragicamente la moglie. Lui non ha mai nascosto l’amore per quella donna con cui ha trascorso 27 anni della sua vita. In una dichiarazione molto toccante ha anche affermato: “di chi dovrei innamorarmi? Lo ero solo di mia moglie”.

Ma la vita è imprevedibile e da quel “solo una persona può essere per te” ce ne passa di tempo. Infatti, oggi lo vediamo accompagnarsi con un’altra donna, che sembra avere colpito Giallini in maniera molto profonda.

Si tratta di Stella Scarafoni, una ragazza di 22 anni più giovane. Ma l’amore non ha età e se la coppia è felice non le si può dire nulla. Lei si occupa di assistenza e organizzazione degli attori, con un ruolo nell’ufficio stampa. Un incontro che era nel destino, quindi, e che ha portato i due a frequentarsi.