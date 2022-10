Nessuno potrebbe riconoscere oggi la showgirl americana che fatto perdere la testa al pubblico degli anni ’90! Scopriamola nella sua trasformazione

Incredibile come una nota Showgirl americana degli anni’90 può trasformarsi nel tempo, difficile riconoscerla anche se è una bellissima signora!

Negli anni’90 tante erano le soubrette che calcavano i palchi dei più noti varietà televisivi italiani; lei però, ha catturato da subito l’attenzione del pubblico con la sua bellezza e simpatia procurandosi grande successo e tanto lavoro in molte trasmissioni seguite dal pubblico.

Chi sarà questa showgirl? Scopriamolo insieme

Alta, biondissima, capelli lunghi, un sorriso sempre stampato sul viso ed un accento inconfondibile: Wendy Windham, è lei la soubrette misteriosa. Arrivata dagli Stati Uniti non pensava certo di aver quella grande popolarità che invece ha ottenuto con le tante trasmissioni di quel periodo.

Ha debuttato sulla Rai nel 1998 e subito dopo è passata a Canale 5 affiancando i migliori conduttori. Il successo nei varietà e nelle trasmissioni TV, l’ ha lanciata anche in ruoli di attrice in Sitcom divertenti e addirittura ha condotto spazi tutti suoi all’ interno dei TG con rubriche, dove spiegava alle donne come difendersi dai playboy ed offriva al pubblico delle curiose previsioni del tempo.

I personaggi con cui ha lavorato la Windham in quegli anni, erano al top del successo, stiamo parlando, per citarne alcuni, di Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis, Giancarlo Magalli e Teo Teocoli. Nel 1996, gira il suo primo film “Gratta e Vinci“, il quale non ha avuto un grande successo. Fra il 2000 ed il 2002, lavora con Bonolis in “Ciao Darwin” e “La sai l’ ultima?“, ultime sue apparizioni.

Wendy Windham dal 2002 non parteciperà più a nessuna trasmissione TV, la sua decisione è stata quella di lasciare il mondo dello spettacolo e ritirarsi nel suo Paese, gli USA, a Miami, Florida.

La Windham è nata Los Angeles nel 1967, si è presentata a noi qui in Italia come una ragazzona simpatica ma molto sexy, conquistando il pubblico in un battibaleno ed imponendosi fra le colleghe dell’ epoca, avendo una forte personalità ed il suo segno distintivo nell’accento molto marcato. Inoltre ha destato molta curiosità per la parentela con un grande del cinema americano: Stan Laurel, il mitico Stanlio della coppia “Stanlio e Ollio“, così probabilmente si spiega la sua grande simpatia.

Ma dal grande successo, l’abbiamo vista sparire alla velocità della luce come una meteora e molti si sono chiesti come e dove vive attualmente ma soprattutto, com’è diventata. Dal 1994 a febbraio 1998, la nostra soubrette è stata fidanzata con Ferruccio De Lorenzo, nipote dell’ex Ministro della sanità Francesco De Lorenzo. Nei primi anni 2000, negli Usa, ha conosciuto e sposato il costruttore Jeff Safchik.

Oggi la Windham ha 54 anni, vive a Miami con suo marito e non hanno figli; la ex showgirl, in diverse interviste, ha ricordato il suo bel periodo qui in Italia dove ancora, tutti gli anni, viene a passare le Vacanze. Ha raccontato poi di non appartenere a quella categoria di donne viziate che stanno tutto il giorno a fare shopping o a prendere il tè con le amiche, ma invece lei si dichiara una donna molto energica ed impegnata, soprattutto spendendo il suo tempo dedicandosi ad attività di volontariato.