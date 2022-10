La cististe è una delle patologie più comuni. Tuttavia ci sono degli alimenti che ti possono aiutare a combatterla. In questo articolo vi sveleremo di quale si tratta.

Stare bene ed in ottima salute dovrebbe essere uno degli obiettivi principali della propria esistenza. Del resto si è sempre detto “pensa alla salute”. Può sembrare retorica, ma non è così, anzi. Meno si ci ammala, meglio è.

Tuttavia esistono dei piccoli incidenti di percorso. Nulla di grave o preoccupante, ma capita di contrarre un virus o qualche batterio che può in qualche modo provocarci dolore e fastidio. In questi casi è fondamentale correre ai ripari il prima possibile. Prima si interviene, prima si guarisce.

La cistite: un fastidioso problema

Dunque come affermato in precedenza, capita di dover affrontare dei piccoli inconvenienti. Nulla di grave, ma il problema è comunque fastidioso. Fra le infezioni può comuni, risulta esserci senz’altro la cistite. Si tratta di una patologia molto più comune nelle donne. Tuttavia non mancano i casi in cui colpisca anche il sesso maschile.

Cistite: sintoni e cause

La cistite è una fastidiosa infezione, in grado di far spazientire anche alla persona più mite e paziente. In che modo si manifesta? Il primo sintomo a comparire sembra essere il bruciore, associato a dolore nel corso della minzione. Inoltre le persone affette da cistite sembrano avvertire un bisogno impellente di dover urinare. Una volta appurati i sintomi, passiamo alle cause scatenanti. Dunque da cosa è causata questa infezione? La cistite può dipendere da vari fattori, in primis da una scarsa igiene. Difatti questa cattiva abitudine può favorire la proliferazione dei batteri. Altra abitudine da evitare sarebbe quella di mantenere per troppo tempo i costumi bagnati.

Cistite: i modi per combatterla

Dunque esiste un modo per combattere la cistite? Certo. Del resto non stiamo parlando di una malattia grave o invalidante. Tuttavia come qualsiasi problema, risulta fondamentale prenderla in tempo. In questo modo sicuramente si avrà una guarigione pià rapida. Quindi cosa dobbiamo fare per combattere la cistite? In primis, trattandosi di un’infezione, sarebbe giusto seguire una terapia antibiotica. Difatti, vengono solitamente prescritti gli antibiotici a largo spettro. In secundis bisogna bere molta acqua, utilizzare un sapone neutro, ed indumenti intimi di tessuti naturali.

Ecco il frutto per dire addio alla cistite

Vuoi salutare la cistite nel minor tempo possibile? C’è un frutto che può aiutarti. Difatti l’ingestione quotidiana di questo alimento naturale ti aiuterà a guarire. Dunque di quale frutto si tratta? Del mirtillo rosso. Non ci sono prove scientifiche che possano dimostrare i suoi effetti benefici.

Tuttavia i mirtilli venivano utilizzati come rimedio contro la cistite già a partire dal 1800, periodo in cui non vi erano ancora terapie antibiotiche.