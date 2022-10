A partire dal 20 ottobre andrà in onda la fiction Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo. Vediamo cosa accadrà nel corso della prima puntata.

In Italia ci sono tantissimi luoghi da visitare almeno una volta. Del resto se si chiama Belpaese un motivo ci sarà. Difatti possiamo avere innumerevoli problemi, ma le bellezze paesaggistiche non ci mancano certo.

Questo fa dell’Italia una delle mete turistiche più rinomate al mondo. Roma caput mundi, Firenze dal fascino rinascimentale, Venezia città sospesa tra acqua e storia. Insomma abbiamo diverse città in cui perdersi per la loro magnificenza. Tuttavia non finisce qui. Infatti c’è una località dell’Italia meridionale la cui bellezza ti lascia senza fiato. Trattasi della Costiera Amalfitana, lungo tratto di costa compreso fra le pronince di Napoli e Salerno.

La nuova fiction di Rai Uno è girata in provincia di Salerno

Se diciamo Costiera Amalfitana ci viene in mente il mare ed il profumo di limoni. Viste mozzafiato, acqua cristallina, buon cibo: questa località ha tutto ciò che serve per rilassarsi. Difatti spesso è stata scelta anche come set di film. Anche la rete ammiraglia Rai ha deciso di puntare sulla Costiera Amalfitana per girare le puntate della fiction che debutterà giovedì sera. Si tratta di Vincenzo Malinconico, personaggio nato dalla penna di Diego de Silva. La fiction, difatti, è stata integralmente girata nella provincia di Salerno. Sarà possibile ammirare sul piccolo schermo non solo le già famose bellezze dalla Costa d’Amalfi, ma anche quelle della città di Salerno. Ma di cosa parla la nuova fiction di Rai Uno?

Vincenzo Malinconico: trama

Dunque Imma Tataranni lascerà il testimone a Vincenzo Malinconico-avvocato d’insuccesso. La trama gira prevalentemente intorno alla vita di questo particolare avvocato che ha il volto di Massimiliano Gallo. Avete presente gli avvocati tutti di un pezzo e sicuri di sé? Il nostro protagonista sarà l’opposto. Si tratta di un uomo che ama filosofeggiare più che fare arringhe. Tuttavia nel corso delle puntate potrebbero emergere lati di lui inaspettati.

Vincenzo Malinconico: ecco cosa accadrà nella prima puntata

Nel corso della prima puntata si farà un po’ la conoscenza di questo nuovo personaggio. Malinconico è un avvocato semi-disoccupato e semi-divoriziato. Con la moglie, infatti, ha un rapporto altalenante. I due sono separati ma ogni tanto ci riprovano. Tuttavia Vincenzo ha uno straordinario successo con le donne. Difatti stando alle anticipazioni della prima puntata, l’avvocato conoscerà una collega che subirà il suo fascino. Inoltre dal punto di vista professionale si troverà ad affrontare una nuova causa. Malinconico è un civilista, anche se tuttavia gli viene affidata d’ufficio la difesa di un uomo affiliato con la camorra. L’avvocato non avrebbe voluto accettare questo incarico, ma resterà intenerito dalla figlia dell’uomo di nome Brooke. Pur riuscendo ad ottenere la scarcerazione del padre, ben presto riceverà una terribile notizia: hanno assassinato Brooke.

A questo punto farà di tutto per scoprire chi è stato.