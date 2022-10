Gianni Morandi è uno dei cantanti italiani più amati. Non tutti sanno che ha vissuto una vicenda davvero drammatica. Di cosa si tratta?

In Italia abbiamo tanti problemi. Difatti, molte cose non funzionano bene o non funzionano affatto. Mancanza di lavoro, problemi sociali, delinquenza. Insomma non manca nulla. Tuttavia ci sono anche diversi aspetti positivi: gastronomia, arte, cinema. Il buon cibo, infatti, è uno dei motivi principali per amare il nostro Paese.

Anche l’arte italiana non ha eguali, del resto siamo la patria del Rinascimento. Ma non finisce qui. L’Italia vanta anche un ulteriore primato: la musica. Anche in questo campo non mancano eccellenze conosciute in tutto il mondo. Fra i pilastri della storia della musica c’è senz’altro Gianni Morandi.

Gianni Morandi: biografia

Gianni Morandi nasce in un paesino dell’Appennino bolognese l’11 dicembre 1944. La sua è una famiglia di modeste condizioni economiche. Difatti la madre è una casalinga, mentre il padre è un ciabattino. Ben presto il piccolo Gianni seguirà il padre in bottega per aiutarlo. Contemporaneamente lavora anche come venditore di bibite nel cinema di paese. La passione per il canto sembra accomunare tutta la famiglia. Tuttavia il giovane Morandi cerca di intraprendere la carriera da pugile. Non sarà un successo, dato che il suo talento è un altro.

Il successo di Morandi

Muove i primi passi nel mondo della musica, partecipando a sagre di paese e concorsi canori. La svolta arriva nel 1962 con l’incisione del brano Andavo a cento all’ora. Negli anni successivi la sua fama aumenterà sempre più. In pochi anni, Morandi diventa il re dei musicarelli, un genere molto in voga in queli anni. Sono gli anni di grandissimi successi discografici: Scende la pioggia, Ma chi se ne importa, Occhi di ragazza.

La vita privata di Morandi

La carriera di Morandi è stata un susseguirsi di successi. Difatti ancora oggi, nonostante non sia più un ragazzino, resta uno dei cantanti italiani più amati. La vita privata, invece, come è andata? Dunque Gianni Morandi si è sposato molto giovane con Laura Efrikan. I due hanno dato vita ad una bella famiglia e per un bel po’ di tempo sono stati felici. Tuttavia ad un certo punto il loro matrimonio è terminato. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti anche per il bene dei due figli. Nel 2004 il cantante è convolato di nuovo a nozze con Anna Dan, dalla quale nel 1997 ha avuto un altro figlio. A proposito di figli, non tutti lo sanno ma Morandi è stato colpito da una grave perdita.

Il dramma del cantante

Morandi e la sua prima moglie hanno avuto tre figli insieme: Serena, Marianna e Marco. Tuttavia la primogenita è vissuta solo poche ore. Gianni, difatti, durante un’intervista, ha raccontato che la bambina sarebbe dovuta nascere a febbraio. Ad inizio gennaio, però, la piccola già venne alla luce. Il parto prematuro lese gravemente le condizioni della bambina.

Fu un dolore terribile per la coppia, tanto da ricordarlo per sempre.