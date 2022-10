Paura fra i consumatori, un nuovo prodotto alimentare di un famoso marchio ritirato dagli scaffali nelle ultime ore

La notizia è stata diffusa da poco, si tratta di un lotto di un prodotto alimentare molto diffuso, ritirato per segnalazione di “rischio microbiologico”.

Il Ministero della Salute è intervenuto per un lotto, segnalando il richiamo per un probabile “rischio microbiologico”. Questo richiamo è avvenuto in particolare per il pericolo di una “potenziale proliferazione della flora batterica” dovuta ad una scorretta acidificazione del prodotto.

L’ acidificazione di questo prodotto non è corretta infatti perché, risulta avere un PH che non rientra negli standard che sono previsti. I batteri in questione sono della famiglia del “Clostridium botulinum.

Scopriamo di quale prodotto si tratta

Il lotto ritirato dai supermercati su segnalazione del Ministero della salute riguarda barattolini di pesto al finocchietto selvatico della “Alicos”. Il pesto è un prodotto molto usato nella nostra cucina; l’ ingrediente fondamentale è il basilico. E’ un piatto che si consuma moltissimo l’ estate, ma non si disdegna neanche nella stagione invernale!

Naturalmente essendo il basilico l’ ingrediente principale del pesto, molti hanno la buona abitudine di prepararlo cogliendo la pianta dal loro balcone mentre, molti altri, per praticità o semplicemente perché non si ha a disposizione la pianta, preferiscono acquistarlo bello e pronto sugli scaffali del supermercato.

Il rischio purtroppo dei prodotti conservati sott’olio, è quello del Clostridium botulinum, botulino. Questo è un batterio molto pericoloso che può danneggiare in maniera seria l’ organismo umano. I sintomi più frequenti quando si viene a contatto con questo batterio sono nausea, vomito, dolori muscolari.

Quindi, se il nostro organismo viene a contatto con il botulino ingerendolo, si dice che siamo davanti ad una “intossicazione da botulino” la quale può portare seri danni neurologici e di seguito morte per asfissia. Uno studio del Ministro Superiore della Sanità, ha rilevato che in Europa, il nostro Paese, l’ Italia, ha il più alto tasso di incidenza del botulino alimentare.

Le caratteristiche del lotto ritirato

Qui di seguito elenchiamo le caratteristiche del lotto ritirato e tutte le informazioni in merito. “Pesto di finocchietto selvatico” è il nome commerciale del prodotto, mentre “Alicos – Pesto di finocchietto selvatico“, è il marchio del prodotto. Il nome o ragione sociale dell’ OSA con cui il prodotto viene messo in commercio è “Alicos s.r.l.“. Il lotto di produzione è identificato con il numero 15ST22. La data di scadenza del prodotto sulla confezione è fissata al 15 settembre 2024.

Tutti gli operatori del settore invitano i consumatori a controllare se il prodotto è stato acquistato e di riportarlo al più presto nel punto vendita, senza assolutamente consumarlo. Per tutte le persone che riporteranno il prodotto al proprio venditore, lo stesso provvederà al rimborso del prodotto stesso.