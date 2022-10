In questo articolo vi parleremo di un alimento ritenuto da tutti salutare, eppure può provocare danni. Di quale si tratterà?

Nella vita ci sono tante cose importanti. Il lavoro in primis, difatti senza guadagni non si potrebbe vivere. Tuttavia c’è qualcosa che risulta essere ancora più importante. Di cosa staremo parlando? Della salute. Del resto si è sempre detto che la salute sia la cosa più importante.

Difatti se non si gode di buona salute non si può certo lavorare. Quindi è importante preservarla sempre. Per cercare di mantenersi in salute bisogna seguire delle direttive ben precise. Il primo step da seguire per stare bene risulta essere quello legato all’alimentazione. Da essa, infatti, dipendono tante cose.

La corretta alimentazione come stile di vita

Dunque uno stile di vita sano può essere un ottimo alleato contro diverse malattie. Piccola premessa: a tutti piace mangiare, e su questo non c’è nulla di male. Il problema nasce nel momento in cui si mangia troppo e soprattutto in modo sbagliato. Tutto sta nel non perdere il senso della misura. L’esagerazione, l’abbondare con le pietanze, difatti, fa scaturire diverse problematiche. L’obesità non è certo solo una questione estetica. Le battaglie contro il body shaming sono un argomento nobile e su questo non c’è dubbio. Tuttavia, oltre al messaggio di accettazione, andrebbe diffuso anche un messaggio a favore della sana alimentazione.

Gli alimenti da evitare

Dunque la prima forma di prevenzione avviene a tavola. Mangiare è uno dei piaceri della vita, e nessuno ritiene che dobbiamo privarcene, anzi. Tuttavia bisogna entrare in un modus vivendi che metta al primo posto la nostra salute. Mangiare in primis nelle giuste quantità, senza esagerare. In secundis seguire una dieta varia, con un giusto apporto di tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. In ultimo ma non per ultimo, evitare determinati alimenti. Nella black list ci finiscono le merendine, le patatine e tutti i cibi pieni di conservanti. Badate bene: consumarli una tantum non è certo grave. Tuttavia un consumo quotidiano può risultare dannoso per il nostro organismo.

Un alimenti salutare che può far male

Passiamo ora ad analizzare alcuni alimenti, ritenuti invece molto salutari, tanto da inserirli nelle diete. Fra questi vi è la mandorla, frutta a guscio, molto utilizzata in diversi dolci e piatti tipici. Tuttavia anche in questo caso, la parola d’ordine è: moderazione. Difatti sebbene non tutti ne siano a conoscenza, anche le mandorle possono causare dei problemi. In che modo?

Perchè le mandorle possono fare male

In questo paragrafo vi sveleremo il motivo per il quale le mandorle possono fare male. Dunque le mandorle contengono un grasso, detto acido arachidonico. Quest’ultimo risulta necessario per alcuni processi metabolici, anche se la sua presenza eccessiva nel nostro organismo può stimolare il processo infiammatorio.

Difatti consumare mandorle in eccesso può provocare dolori persistenti. Dunque è consigliabile mangiarle nella giusta quantità.