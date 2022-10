Viola come il mare, puntata 21 ottobre| Ecco cosa succederà alla protagonista

Prosegue l’appuntamento con Viola come il mare, la fiction targata Mediaset. Ecco cosa accadrà nel corso della quarta puntata.

Molte persone, donne o uomini che siano, tendono a seguire degli idoli. Può sembrare strano, ma è così. In molti creano dei veri e propri rapporti unilaterali con persone del mondo dello spettacolo. Attori, cantanti, musicisti per loro diventano come un modello da seguire o comunque come oggetto dei loro desideri.

Dunque ad entrare in connessione con questi personaggi, magari attirati dal loro talento ma anche dalla loro bellezza. Si tratta di un fenomeno che colpisce maggiormente le donne, ma non mancano gli uomini. Tra i sexy simbol risulta essercene uno in particolare. Questo giovane attore è al momento protagonista di una fiction di Canale 5. Di chi si tratta?

Can Yaman ed il successo in Italia

Can Yaman è un attore turco che in Italia ha trovato la sua “America” come si suol dire. Difatti grazie a diverse partecipazioni a soap opera turche è stato conosciuto anche dal pubblico italiano. La rete ammiraglia Mediaset, nel corso degli anni passati, ha acquistato diverse serie turche, in cui Yaman era protagonista. Il pubblico femminile non ha resistito al fascino del ragazzo, ai suoi addominali scolpiti ed al suo sguardo ammaliante. In poco tempo è diventato il nuovo idolo sia delle ragazzine che delle donne ormai mature. Pertanto la rete del biscione ha deciso di puntare su di lui, scegliendolo come protagonista di una fiction italiana.

Yaman e Chillemi protagonisti di Viola come il mare

Dunque Yaman è approdato in una produzione integralmente italiana. Infatti il giovane attore parla correttamente la nostra lingua e non è stato necessario doppiarlo. La fiction che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi è Viola come il mare. Diretta da Francesco Vicario e prodotta da Lux Vide, narra le vicende personali di Viola Vitali, una giovane donna che tornerà a Palermo dopo anni. Viola fa la giornalista e conoscerà Francesco Demir, un talentuoso ispettore di polizia. Cosa succederà fra i due?

Viola come il mare, anticipazioni puntata 21 ottobre

Dopo il debutto avvenuto il 30 settembre, Viola come il mare torna in onda su Canale 5 ogni venerdì in prima serata. Venerdì 21 ottobre andrà in onda la quarta puntata, che si prospetta ricca di colpi di scena. Cosa accadrà? Nonostante l’attrazione iniziale con Demir, Viola si convincerà che il suo posto è accanto a Raniero. Difatti penserà anche di parlargli della sua malattia. Tuttavia il ragazzo verrà a saperlo prima del previsto. Al contempo Francesco allontanerà Farah. Infatti tornerà ad occuparsi di lei solo in qualità di amico, nel momento in cui la ragazza scapperà dal centro di accoglienza di cui è ospite.

Dal punto di vista professionale i due dovranno indagare su due misteriosi omicidi. La prima vittima sarà una ristoratrice, la seconda un avvocato.