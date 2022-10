Arriva un nuovo bonus. Si tratta del bonus patente 2022. Ecco chi può richiederlo e come presentare domanda

Stiamo affrontando un momento storico piuttosto duro. I tempi non sono certo dei migliori. Prima la pandemia da covid 19 che ha bloccato per molto tempo le attività commerciali. Poi lo scoppia della guerra con conseguenze pesanti sul costo dell’energia e del gas.

Difatti non appena sembra che si esca dalla crisi, ecco che si palesa un nuovo problema. A pagarne le conseguenze sono sempre i cittadini, soprattutto i lavoratori onesti che vedono aumentare le tasse e le spese. Gli stipendi, purtroppo, restano bassi e questo non consente alle persone di avere un’adeguata condizione economica. Del resto se lo stipendio resta basso e le spese aumentano, rimane ben poco a disposizione. Pertanto è necessario che lo Stato intervenga per aiutare la popolazione.

In arrivo un nuovo bonus: di cosa si tratta

Dunque il governo uscente si è sempre detto favorevole ad andare incontro ai bisogni delle persone. Pertanto è stata emanata una nuova misura di sostegno. Si tratta del bonus patente 2022. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 ottobre, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità ha emesso i dettagli circa l’emanazione del nuovo sussidio. Questo bonus è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire una patente di guida C, D, CIE e DIE. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Bonus patente: in cosa consiste

Dunque il bonus patente consiste nell’erogazione da parte dello Stato di un’agevolazione per conseguire delle specifiche patenti di guida. Pertanto ha come scopo quello di avviare i giovani ad una nuova professione nel settore dei trasporti di merci e dell’autotrasporto. Difatti persone di ambo i sessi, disoccupate o senza prospettive lavorative potranno in questo modo conseguire i titoli specifici per avviare questa nuova attività. Grazie a questa copertura da parte dello Stato non si dovranno preoccupare di non aver risorse economiche da investire nella formazione specifica. Ovviamente ci sono dei requisiti da rispettare.

Bonus patente: i requisiti

Per richiedere il bonus patente 2022 bisogna essere in possesso di specifici requisiti. In primis è necessario avere un’età compresa fra i 18 ed i 35 anni di età. Essere cittadino italiano o europeo risulta essere il secondo requisito da possedere.

Come richiedere la misura di sostegno

Passiamo alla fase pratica: come richiedere il bonus. Dunque il primo step a seguire è quello di collegarsi alla piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture. A quel punto si ci potrà registrare tramite Spid o CIE. Una volta terminata la procedura di riconoscimento, sarà necessario dichiarare di essere in possesso dei requisiti stabiliti. Sarà poi il Ministero a rilasciare al richiedente il voucher nella propria area riservata. L’avente diritto potrà rivolgersi alle autoscuole accreditate per iscriversi ai corsi per conseguire le patenti specifiche. Il beneficiario potrà avere uno sconto dell’80 % sulla spesa totale.

Le scadenze

Una volta ottenuto il voucher si ci potrà recare presso una qualsiasi autoscuola convenzionata. Il voucher, tuttavia, dovrà essere utilizzato entro e non oltre i 60 giorni dalla sua emissione. Inoltre i titoli di patente di guida dovranno essere conseguiti entro 18 mesi. Da tenere il considerazione che il voucher, erogabile una sola volta, sarà concesso al richiedente fino ad esaurimento fondi.

A tal proposito i fondi a disposizione ammontano a 3,7 milioni di euro sino alla fine del 2022, e 5,4 milioni di euro annui dal 2023 al 2026.