Prosegue l’appuntamento con Mina Settembre, la fiction di Rai Uno. In questo articolo vi sveleremo cosa succederà nel corso della puntata del 23 ottobre.

Leggere è sempre qualcosa di piacevole, o almeno così dovrebbe essere. Difatti la lettura è una delle cose che non dovrebbe mai mancare nella vita delle persone. Leggere un libro di qualsiasi genere apporta tanto beneficio alla mente.

Al di là dell’aspetto culturale, di cui normalmente siamo promotori, la lettura è importante anche per mantenere attivo il nostro cervello. Cosa possiamo leggere? Un po’ di tutto: dai fumetti a romanzi gialli. Del resto la letteratura sia classica che moderna ci fornisce un patrimonio culturale inestimabile da cui attingere. Da non disdegnare anche la letteratura contemporanea, ricca di riferimenti all’attualità. Fra gli autori di romanzi, della letteratura italiana contemporanea, vi è Maurizio De Giovanni.

Maurizio de Giovanni: biografia di un bancario letterato

Maurizio De Giovanni nasce a Napoli nel 1958. Ha da sempre la passione per la scrittura, ma forse come dicevano gli antichi “litterae pane non dant”. Pertanto decide di dedicarsi ad altro. Del resto per vivere è indispensabile avere un lavoro retribuito. Tuttavia la sua passione non svanisce nel tempo, anzi. Nel 2005 partecipa ad un concorso letterario per giallisti emergenti presso il Gran Caffè Gambrinus di Napoli. Il luogo d’incontro dei grandi letterati della storia gli porterà fortuna, difatti vincerà il premio. Nasce così la saga del Commisario Ricciardi, apprezzatissima per la gli intrecci gialli e per la narrazione di una Napoli inedita, noir e oppressa dal regime fascista. Nel 2012 torna in libreria con I bastardi di Pizzofalcone, e nel 2013 da avvio alla saga di Mina Settembre. Ma non è finita qui. De Giovanni ha dato vita anche ad un’altra collana di romanzi, dal titolo Sara.

Dalla penna alla tv: il successo di Mina Settembre, Pizzofalcone e Ricciardi

Dunque, le opere di De Giovanni ottengono un immenso successo. Tantissime copie vendute, tradotte anche in inglese, francese e tedesco. Pertanto la rete ammiraglia Rai decide di puntare su di lui, ideando l’adattamento televisivo della saga di Pizzofalcone. Nel 2017 debutta, sotto la regia di Carlo Carlei, I Bastardi di Pizzofalcone. Nel 2018 torna sul piccolo schermo, questa volta con la regia di Alessandro D’Alatri. Quest’ultimo dirigerà anche i lavori per la realizzazione di Il Commissario Ricciardi. Altro gioiellino targato Rai, nato dalla penna di De Giovanni, risulta essere Mina Settembre, di cui sono state realizzate due stagioni.

Mina Settembre: trama

Mina Settembre debutta nel gennaio 2021 su Rai Uno con la regia di Tiziana Aristarco. A dare il volto al personaggio nato dalla fantasia di De Giovanni è Serena Rossi, attrice molto amata dal pubblico. Si tratta della storia di una giovane assistente sociale napoletana. Mina è una ragazza della Napoli bene, cresciuta in una famiglia apparentemente senza segreti. Tuttavia la morte del padre fa riemergere dolori e segreti mai confessati. Scopre che il marito l’ha tradita proprio mentre lei soffriva per la scomparsa del padre, ma al contempo apprende qualcosa legato proprio al passato dell’uomo. Vittorio Settembre, esempio di integrità e correttezza, aveva un’amante. Mina, determinata e caparbia, scoprirà che si trattava proprio di Irene, la sua migliore amica.

Mina Settembre, puntata 23 ottobre

Il 23 ottobre andrà in onda la quarta puntata della seconda stagione di Mina Settembre. Cosa accadrà alla protagonista? La donna ha capito di non poter più restare con suo marito Claudio, anche perché prova qualcosa per Domenico. Pertanto vorrebbe avere un’altra opportunità con il ginecologo. Tuttavia quest’ultimo pare aver voltato pagina, proprio con Giulia, la terapeuta di Mina. La giovane, però, non avrà il coraggio di rivelarle la verità. Domenico e la dottoressa Settembre partiranno per Taranto per portare a termine una faccenda di lavoro. Durante questo viaggio i due si avvicineranno notevolmente. Ma qualcosa potrebbe andare storto.

Gambardella verrà a sapere che Mina ha avuto un comportamento vigliacco con Giulia, e questo dettaglio non gli piacerà.