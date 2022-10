Una pallina da tennis puo’ migliorarti la vita: i segreti che non conosci

Tra le tante cose che mettiamo in valigia per un viaggio, aggiungere una pallina da tennis potrebbe essere davvero utile se non indispensabile per aiutarci in caso di malessere muscolare.

Il gioco del Tennis come lo conosciamo oggi, ha origine in Inghilterra nel 1874 dal maggiore Walter Clopton Wingfiled che lo brevettò alla Camera dei Mestieri di Londra. Rimane uno degli sport più praticati e seguiti ai nostri giorni, molto amati dagli appassionati sono i quattro Grandi Slam, i tornei più prestigiosi al mondo: Open di Francia (Roland Garros), Torneo di Wimbledon, Australian Open e US Open.

Che si gareggi in uno di questi famosi eventi o che si sfidi il vicino di casa nel club sportivo di quartiere, racchetta e palline di buona fattura sono indispensabili. Ma per cos’altro potrebbe essere indispensabile una pallina da tennis? E se fosse utile per dei massaggi in caso di dolori muscolari?

Capita spesso, viaggiando, di avere qualche problema muscolare imprevisto, magari dopo aver assunto una postura scorretta a seguito di un lungo viaggio in aereo, o dopo aver dormito su un materasso diverso dal nostro. Spesso finiamo per sopportare il fastidio per giorni fino al rientro dalla vacanza, ignorando che esiste un piccolo metodo fai da te, che può aiutarci ad alleviare i dolori.

Pallina da tennis, fisioterapista portatile in viaggio.

Come può aiutarci una pallina da tennis in caso di dolori muscolari? Su YouTube esistono molti tutorial semplici in grado di guidarci con facilità, ci basterà una veloce ricerca per visualizzare degli esempi. Uno dei tanti usi è quello di migliorare la circolazione e rilassare i muscoli dei piedi, facendo rotolare la pallina, sotto la pianta, anche rimanendo seduti su di una sedia. Si può inoltre premere la pallina su una specifica parte del corpo per ricevere sollievo all’istante, possiamo stenderci sul pavimento posizionando la pallina sotto la zona lombare o sotto la zona cervicale ed attendere qualche minuto.

Kimiko Yamada, assistente dell’università USC Division of Biokinesiology and Physical Therapy , California, USA, suggerisce di infilare la pallina all’interno di un lungo calzino, e fare pressione appoggiandosi su di un muro per qualche momento.

Se i metodi sopra citati possono aiutarci nel avere un immediato sollievo da un fastidio muscolare, non dimentichiamoci mai di consultare il nostro medico di fiducia ed uno specialista, e che è sempre consigliabile sottoscrivere un’assicurazione medica quando si viaggia!