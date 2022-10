Il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme per il ritiro di un loto di verdura noto marchio. In questo articolo vi sveleremo tutti i dettagli.

Acquistare cibo di qualità è una delle missioni più importanti da compiere. Difatti il primo step per una sana e corretta alimentazione avviene già nei supermercati. Pertanto bisogna scegliere con cura gli alimenti da acquistare.

Dallo scaffale al carrello, dal carrello alla tavola: i passaggi sono semplici e diretti, ma bisogna prestare attenzione. Del resto tutto ciò che finisce sulle nostre tavole può compromettere la nostra salute. Ecco perchè molto spesso ci affidiamo a marchi noti. Comprare un alimento di una marca conosciuta ed apprezzata ci fa, infatti, sentire più sicuro. Ma è sempre così?

I marchi conosciuti danno maggiore sicurezza

Dunque non c’è ombra di dubbio: un marchio conosciuto da maggiore sicurezza alle persone. Del resto si è spesso sentito dire: “questo alimento è di quella marca, quindi di certo è buono”. Tuttavia non è detto che marca e qualità debbano necessariamente viaggiare sullo stesso binario, anzi. A noi ciò che deve interessare maggiormente è la qualità del prodotto. Dunque è vero che alcuni marchi siano sinonimo di garanzia, ma al contempo un’azienda meno conosciuta può comunque fornire prodotti di un certo livello.

Noto marchio ritira lotto di spinaci

Dunque come vedremo, anche i marchi di garanzia possono incorrere in qualche problema. Ciò non significa che la qualità scarseggi, ma che un errore può capitare a chiunque. Pertanto bisogna prestare massima attenzione, anche se siamo dinanzi ad un nome rassicurante. Difatti una nota azienda italiana di verdure in busta ha ritirato un lotto di spinaci per allarme regionale.

La segnalazione del Ministero della Salute

Tutto ha inizio qualche settimana fa, nel momento in cui provincia di Napoli si verificano dei casi di intossicazione da madragora. Questa verdura, infatti, data la sua somiglianza era stata venduta come spinaci. Diverse persone si sono sentite male dopo aver ingerito la pianta velenosa e sono state costrette a recarsi al pronto soccorso. Per questo motivo è stato consigliato di evitare di acquistare spinaci in attesa di nuove indagini. Tuttavia poco dopo la catena di supermercati Gigante ha deciso di ritirare un lotto di spinaci per prevenzione. Il motivo della segnalazione, come riportato dal Ministero della Salute, è di rischio chimico.

Tuttavia non è ancora chiaro se questo ritiro sia collegato all’evento verificatosi in Campania.