Vestirsi in autunno gli indumenti di tendenza da tenere nell’armadio

L’autunno è la stagione del cambiamento, abbandoniamo infradito e canottiere per stivali ed ombrelli, ghiaccioli e gelati per cioccolata calda e minestre. Ma che capi scegliere in questo momento di clima altalenante?

Se per alcuni la fine dell’estate ed il dover dire “arrivederci” alla sabbia e alle onde del mare equivale a malinconia e tristezza, per molti, l’arrivo dell’autunno è ispirazione con le luci soffuse, i colori caldi degli aceri che si accendono, le passeggiate nel foliage locale e la raccolta delle castagne con i bambini.

Di sicuro però, al di là delle preferenze personali sulle stagioni, ci troviamo tutti d’accordo nell’ammettere che, in questo periodo, scegliere la mise giusta che ci accompagni durante le improvvise variazioni climatiche del momento, rimane complicato.

Pensiamo all’autunno e pensiamo a cosa indossare per Halloween, sarà un abito da strega o un vestito ispirato al La Sposa Cadavere del genio di Tim Burton? Se non abbiamo dei dubbi solo sul look del giorno di festa, ma anche sul resto della settimana, la rivista Io Donna ed il femminile del Corriere della Sera, ci aiutano, grazie ad una lista stilata e a dei consigli, a scegliere gli indumenti da avere sempre nel proprio armadio, per essere continuamente pronte ed alla moda.

La mezza stagione, i look per affrontare l’autunno

Tra i capi consigliati troviamo i cardigan oversize e gli abiti in denim, facilmente abbinabili sia per una mise più formale per il lavoro, ma anche per dei momenti casual con gli amici. Non deve mancare il blazer, una giacca destrutturata, magari con maniche a tre quarti e perché no, con un colore più acceso per dare stacco e tono e mettere in risalto la nostra carnagione. Tra gli indumenti consigliati spicca la “gonna lingerie” tornata molto in voga e vista anche alla Milano Fashion Week, Prada ne propone una versione midi in rete e in tulle, con ricami delicati e sensuali, da poter abbinare con bel paio di décolleté, delle ballerine ma, perché no, anche con degli anfibi per dare un richiamo più rock alla mise.

Di certo non dimentichiamoci del trench, l’intramontabile impermeabile, leggero e quindi facile da avere sempre con noi, ci aiuterà a rimanere eleganti con un paio di jeans e delle sneakers, ma soprattutto ci terrà calde nel caso il fresco vento autunnale minacciasse di rovinare la passeggiata serale o l’aperitivo con le amiche.

Per i colori, in autunno è sempre raccomandabile sceglierne di caldi, tenui e più scuri, come le varie tonalità del marrone, ma sicuramente anche il nero, che può essere abbinato facilmente.

Ideale sarebbe studiare la propria carnagione ed il proprio sottotono per poter scegliere in modo più giusto i colori che meglio mettono in risalto il nostro viso, con un bel test di aromcromia. E tu? Cosa aspetti a prenotare la tua consulenza per scoprire che palette sei?