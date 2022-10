Allarme listeria nel prociutto cotto| Ecco la marca da evitare assolutamente

Allarme listeria nel prociutto cotto in busta. In questo articolo vi sveleremo la marca da non comprare.

Allarme listeria nel prosciutto cotto

Dunque il prosciutto cotto in busta è qualcosa che viene acquistato con molta frequenza. Tuttavia bisogna fare molta attenzione prima di comprane delle confezioni. Difatti una recente notizia riporta l’allarme lancia per la presenza di listeria in prosciutto cotto. A quanto pare c’è un marchio specifico nel quale è stata travata.

Listeria nel prosciutto: ecco il marchio interessato

Dunque il Ministero della Salute ha diffuso un avviso che riguarda il Prosciutto Cotto Alta Qualità, in confezione da 150 grammi, del marchio Sapor di Cascina, in vendita da Penny Market. Il rischio è quello di incorrere in una pesante intossicazione alimentare dovuta alla presenza di questo batterio.

Pertanto qualora si fosse in possesso di una confezione di prosciutto di questo marchio, sarebbe consigliabile riportarlo al supermercato o comunque non consumarlo.