Giochi per computer : il solitario

Tutti ricorderemo il tempo passato a giocare a Solitario davanti al proprio computer, quando ancora questo dispositivo non lo si usava agli alti livelli di oggi.

Nonostante ci fossero meno possibilità di smanettare con un computer rispetto ad ora, sia grandi che piccini possono dire di aver passato le loro giornate a godersi infinite partite a questo gioco, già presente sulla schermata del proprio pc grazie al sistema operativo Windows 3.0. Ma per chi non ci giocasse da tempo, vediamo di ripassare le regole di questo gioco così famoso.

Come si gioca al Solitario ?

Come già può fare intuire il nome “Solitario“, si tratta di un gioco a cui giocare da soli, prima che venisse esportato anche sugli schermi era uno dei più famosi giochi di carte, amato da molti.

Ma come si gioca? Vediamo insieme i passaggi principali per la riuscita della partita :

Si parte da una fila orizzontale di sette carte , di cui solo la prima a sinistra è scoperta ;

, di cui solo la prima a sinistra è scoperta ; Da ogni carta (ad esclusione della prima) partirà una colonna verticale formata da altre carte coperte, andando ad aumentare sempre di uno il numero di carte impilate man mano che ci si sposta verso destra, solo l’ultima carta della colonna rimane scoperta ;

formata da altre carte coperte, andando ad aumentare sempre di uno il numero di carte impilate man mano che ci si sposta verso destra, solo l’ultima carta della colonna rimane scoperta ; Il resto delle carte che avanzano nel mazzo verranno tenute da parte per essere usate appena non ci saranno più mosse da effettuare con quelle già presenti sul tavolo ;

verranno tenute da parte per essere usate appena non ci saranno più mosse da effettuare con quelle già presenti sul tavolo ; Lo scopo del gioco è quello di creare sette colonne, con le carte tutte ordinate in modo crescente, per questo, durante la partita bisognerà capire quali carte spostare per raggiungere l’obiettivo ;

è quello di creare sette colonne, con le carte tutte ordinate in modo crescente, per questo, durante la partita bisognerà capire quali carte spostare per raggiungere l’obiettivo ; Una volta spostata una carta bisogna sempre ricordarsi di scoprire quella sottostante.

È possibile giocare al Solitario online?

Con l’avvento della tecnologia alcuni tra i giochi più famosi si sono spostati sugli schermi, permettendoci di giocare comodamente da casa propria o dall’ufficio, tra questi anche il Solitario.

Infatti, per chiunque volesse rilassarsi un po’ e tenere la mente allenata con questo gioco, è possibile giocare al solitario direttamente online>.

La grafiche accattivanti e nitide permettono d’immergersi all’interno del gioco con estrema facilità.

Spider Solitario

Il gioco del Solitario ha tante varianti con cui interfacciarsi, una di queste è lo Spider Solitario.

Questa versione del gioco lo rende ancora più impegnativo rispetto a quella classica, dal momento che le colonne di carte non saranno solo sette, ma ben dieci.

Già solo questa piccola modifica rende la partita più complessa ma, inoltre, le carte che vengono pescate dal mazzo quando non ci sono altre possibili mosse da poter effettuare, non vengono semplicemente girate ma vanno a posizionarsi direttamente al fondo della rispettiva fila, cambiando letteralmente così le carte in tavola e rendendo il gioco più difficile ma entusiasmante.

Anche alla versione di spider solitario è possibile giocare gratuitamente online, basterà semplicemente disporre di un dispositivo da cui connettersi ed una connessione ad internet, in questo modo si potranno affrontare tutte le partite che si vorranno di questo gioco senza tempo.