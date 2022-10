Maria De Filippi: incredibile notizia sulla sua vita privata| Ecco cosa fanno lei e il marito

Arriva un’incredibile indiscrezione sulla vita privata della nota conduttrice. Di cosa si tratta?

La televisione italiana sperimenta diversi generi. Non tutti, ovviamente, gradiscono i programmi made in Italy. Tuttavia le trasmissioni prodotte dalle reti principali italiane tendono ad avere un notevole successo.

Talk show, reality, quiz, talent show: sul piccolo schermo si può vedere di tutto. Fra le conduttrici televisive capaci di distinguersi in tutti questi generi, c’è senz’altro: Maria De Filippi.

Maria De Filippi: biografia

Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre 1965 da padre rappresentante di farmaci e madre professoressa di italiano, latino e greco. Trascorre la sua infanzia ed adolescenza in un paese in provincia di Pavia, dove frequenta il liceo classico. In seguito si iscrive alla facoltà di giurisprudenza presso l’Università di Pavia. Dopo la laurea lavora nell’ufficio legale di un’azienda che produce videocassette. Nel 1989 in occasione di un convegno fa la conoscenza di Maurzio Costanzo.

L’incontro con Costanzo e la svolta

Dunque nel 1989 De Filippi conosce il noto presentatore Maurizio Costanzo. Quest’ultimo rimane subito colpito dal fascino della giovane. Pertanto le propone di collaborare con lui. In poco tempo Maria diventa la sua assistente. Il rapporto fra i due diventerà ben presto qualcosa di più di un sodalizio professionale. Sebbene, Costanzo sia ancora legato alla sua terza moglie, Marta Flavi, i due diventano una coppia. Nel novembre 1990 il presentatore si separerà ufficialmente dalla consorte. Nel 1992 Maria De Filippi fa il suo esordio in televisione. La donna subentra a Lella Costa nella conduzione di Amici, un talk show di Canale 5. Ben presto Maria De Filippi diventerà una figura di punta della rete ammiraglia Mediaset.

La regina di Canale 5

De Filippi, oltre ad essere una talentuosa conduttrice, diventerà anche autrice di programmi. Nel 2000 lancia C’è posta per te, da lei ideato insieme a Salvatore de Pasquale ed Alberto Silvestri. Il format ha un tale successo da essere proposto anche negli anni successivi. Ormai da un ventennio, C’è posta per te è l’appuntamento fisso del sabato sera invernale. Nel 2001 è la volta di Uomini e Donne, dating show incentrato sulla ricerca dell’anima gemella. Nello stesso anno lancia un nuovo programma, questa volta si tratta di un talent show, dal titolo Saranno famosi, condotto su Italia 1 da Daniele Bossari. L’anno successivo il programma traslocherà su Canale 5 e sarà proprio lei a condurlo con il nome di Amici. Maria De Filippi è senza dubbio la regina indiscussa di Canale 5. Con il suo stile minimalistico e posato, mescola i generi con una grazia unica. Non a caso nel 2017, Carlo Conti la vuole al suo fianco nella conduzione del Festival di Sanremo.

Maria De Filippi: la vita privata

Maria De Filippi è una donna molto realizzata nel lavoro. Nella vita privata è sposata dal 1995 con Maurizio Costanzo. La coppia nel 2004 ha adottato un bambino di nome Gabriele. Ma cosa sappiamo della loro vita insieme? Stando alle dichiarazioni di un noto giornalista, il segreto della loro unione sarebbe legato a qualcosa di profondo, ben più profondo del mero sesso.

De Filippi- Costanzo: l’indiscrezione del giornalista

Dunque una notevole penna italiana ha parlato di recente di alcuni matrimoni bianchi, menzionando anche quello della celebre coppia De Filippi-Costanzo. Il giornalista che ha riportato tale indiscrezione è Alfonso Signorini, il quale avrebbe rilevato che la coppia ha ben pochi rapporti intimi. Non si può certo sapere se questa sia o meno la verità, ma sta di fatto che i due siano molto uniti. Del resto lo stesso Costanzo ha più volte dichiarato che per esigenze differenti lui e la moglie dormano in camere separate già da diversi anni.

Nonostante non condividano il talamo nuziale, la coppia è felicemnte sposata da tantissimi anni, e non ha mai dato segni di crisi.