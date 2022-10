Nel corso della puntata di Sopravissuti, in onda il 24 ottobre, il protagonista farà un’importante confessione. Di cosa si tratta?

Il mare è qualcosa di bellissimo. Non piace a tutti, ed è anche normale che sia così. Tuttavia la maggior parte delle persone tendono ad amare il mare ed a viverlo come una sorta di rifugio, un’ oasi di pace dove trovare ristoro dalle inquietudini e dai problemi.

Tuttavia come qualsiasi cosa, anche il mare può riservare aspetti negativi. Immaginate di fare un viaggio in mare, in barca a vela. Sembrerebbe un sogno, ed in parte lo è. Anche i più bei sogni, però, in poco tempo, possono trasformarsi in un incubo. Ed è ciò che è successo ai protagonisti delle fiction di cui vi sveleremo alcuni dettagli.

Sopravvissuti: una fiction reale

Prima di parlare della fiction, occorre fare una piccola premessa. Fiction, film o soap, benché siano costruiti bene, sono e restano finzione. Dunque non bisogna mai immedesimarsi troppo in queste vicende. Difatti ci sono utenti che non riescono a distinguere la finzione dalla realtà. Tuttavia la storia di questa fiction, sebbene sia inventata, appare più verosimile che mai. Sopravvissuti è la storia di un gruppo di dodici persone, partite per un viaggio in barca a vela, in memoria di Arianna, la figlia dell’armatore, scomparsa prematuramente. Poco dopo, però, vengono colpiti da una tempesta spaventosa, che farà credere a tutti di morire. A gran sorpresa si salvano tutti, tranne uno di loro. I naufraghi verranno trovati un anno dopo, alla deriva nell’oceano.

Sopravvissuti: misteri ed intrighi

Segreti, misteri, istinto di sopravvivenza sono il filo che tiene insieme la trama di questa fiction dai toni drammatici. Una domanda assale gli spettatori: perché sono tornati solo in sei? Attraverso la tecnica del flashback, la regia narra gli eventi avvenuti sull’Arianna. Subito dopo la tempesta, la barca si è ritrovata senza albero e fuori dai radar. Pertanto non sia quando arriveranno i soccorsi. A bordo ci sono persone diverse fra loro, ognuna con i propri segreti e le proprie esigenze. Convivere e sopravvivere non sarà affatto facile. Ma la domanda ritorna: se non sono morti durante la tempesta: perché sono tornati solo in sei?

Anticipazioni quarta puntata

Sopravvissuti è composta da sei prime serate. Lunedì 24 ottobre andrà in onda la quarta puntata, e ciò vuole dire che siamo a metà della narrazione. Anita, polizziotta e madre di Gabriele, uno dei naufraghi che non ha fatto ritorno, è convinta che le stiano nascondendo qualcosa. Nonostante sia una donna con chiari segni di squilibrio mentale, ha ragione, dato che i superstiti si sono accordati per dichiarare una versione falsa. Luca, il protagonista, ha detto che tutti gli altri sono morti durante la tempesta, ma non è così. Nel corso della puntata del 24/10, i superstiti dovranno fare i conti con diversi problemi. Difatti spunteranno delle prove che confermano la presenza di Armando, l’armatore molto dopo la tempesta. Anita, ancora fuori controllo, si recherà da Luca per chidergli spiegazioni. Giuliani, alla fine, cederà e racconterà la sua versione dei fatti riguardo la morte di Armando.

Lea, al contempo, penserà di lasciare Genova. Tuttavia qualcosa non andrà nel verso giusto.