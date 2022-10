Borse, i marchi di lusso che diventano ‘unicorni’ con il tempo: ecco quali sono

Acquistare borse di lusso, non rappresenta solo l’espressione della propria identità nello scegliere materiali e fatture di altissima qualità e l’eccellenza dell’artigianato, ma, ad oggi, è anche sinonimo di investimento e guadagno.

Parigi, 1837, Thierry Hermès, sellaio, apre una bottega per bardature e finimenti di cavallo. I suoi prodotti sono raffinati ma resistenti. Sarà Charles-Émile su figlio nel 1880 a trasformare il laboratorio in un negozio, ed ancor più tardi Èmile, figlio di Charles-Émile, nipote di Thierry, nel 1922 passerà dalla produzione di selle alla pelletteria cominciando ad utilizzare in modo innovativo la chiusura lampo e a dare vita al brand che conosciamo oggi. Gabrielle Bonheur Chanel nasce in povertà e cresce in orfanotrofio, inizia giovanissima realizzando cappelli…e poi sappiamo come è andata a finire.

Dietro ogni grande brand di lusso, c’è una storia di sacrificio, di duro lavoro, ambizione e determinazione, ma anche umiltà e talento. Per questo i veri appassionati amano acquistare borse di eleganza. La consapevolezza della qualità, della bellezza, i materiali ed il design ricercati, apprezzarne quindi la provenienza e la storia, ed esprimere sé stessi attraverso la moda. Ma oggi, non è questo il solo motivo che spinge verso i beni di lusso. Il mercato della compravendita di borse preziose ci indica che sono un vero e proprio investimento.

Borse Unicorno, lusso ed investimento nella compravendita

Rebag, è il sito specializzato ed autorizzato in resell di accessori, borse, scarpe, orologi, gioelli ed abbigliamento di lusso. Rebag rilascia un report annuale, chiamato “Clair Report”, Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale, che ci rivela, le ultime tendenze ed i valori. Il report divide i marchi relativamente al valore medio di rivendita in:

The High Risks – Alto Rischio

The Low Risks – Basso Rischio

The Safe Bets – Le scommesse Sicure

The Unicorns – Gli Unicorni

Se tra le scommesse sicure troviamo, intramontabili Saint Laurent, Gucci, Dior, Bottega Veneta e Prada…gli Unicorni del resell sono Chanel e Luis Vuitton e ovviamente il sogno di molti: Hermès.

Il termine “Unicorno” si utilizza per definire aziende o startup che raggiungono valutazioni di mercato di oltre 1 miliardo di dollari. Ad oggi quindi, rivendere una borsa particolare, un modello vintage, potrebbe portare ad un bel guadagno, per molti potrebbe diventare un vero business.

Hermès si conferma al top della classifica, e da inguaribili sognatori non possiamo non pensare alla leggendaria Birkin, la borsa nata a seguito di un incontro, nel 1984, tra l’allora presidente della Maison, Jean-Louis Dumas, e la meravigliosa attrice inglese Jane Birkin, che ricordiamo anche per la romantica storia d’amore con Serge Gainsbourg, la quale, durante un volo accanto a Dumas, lamentò proprio di non avere una borsa che soddisfacesse le sue necessità, così Dumas, le promise che ne avrebbe creata una elegante ma confortevole e spaziosa. Jean-Louis Dumas, ci insegna infine, che, per magia, le promesse mantenute…possono trasformarsi in veri Unicorni!