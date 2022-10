Un bel complemento d’arredo ma un pericolo per i nostri animali domestici

Negli ultimi anni l’importanza dell’illuminazione nelle nostre ha preso sempre più piede, soprattutto se si considera il benessere che se ne trae, ma alcune lampade possono essere dannose per i nostri amici a quattro zampe.

Casa nostra è il nostro rifugio, il posto in cui ci ritiriamo ed abbiamo bisogno di sentirci a nostro agio, quel luogo che ci rappresenta. L’arredamento fa parte dell’espressione del nostro modo di essere, di quello che ci fa stare bene. E se l’arredamento è importante, lo è altrettanto l’illuminazione. Spesso, teniamo in casa delle splendide lampade di sale rosa, dell’Himalaya, che donano una rilassante luce calda all’ambiente e sono note per apportare numerosi benefici.

Le lampade di sale possono avere più funzioni, sono indicatori di umidità, ci aiutano a proteggerci dalle onde elettromagnetiche, rendono l’ambiente accogliente e rilassante e, grazie al rilascio degli ioni negativi e dei sali minerali, ci aiutano a contrastare gli effetti dannosi degli ioni positivi migliorando l’umore e la concentrazione. Ma, purtroppo, se abbiamo in casa degli amici a quattro zampe, dobbiamo fare davvero molta attenzione.

Lampade di sale ed intossicazione da iodio per gli animali

Avere in casa degli animali, è una grande fortuna: amore incondizionato e buffi momenti di ilarità. Ma sappiamo che è anche una grande responsabilità, perché dobbiamo prenderci cura della loro salute, tanto quanto loro si prendono cura del nostro benessere con le coccole e le fusa. Sappiamo che spesso i nostri amici cani e gatti, possono essere curiosi ed istintivi, e questo potrebbe portarli ad essere attratti dall’odore e a leccare la nostra lampada di sale e causare una brutta intossicazione da iodio.

Tra i sintomi possibili dell’intossicazione da iodio troviamo: vomito e dissenteria, sonnolenza ed assenza di appetito, ma anche convulsioni e perdita di urina fino ad arrivare addirittura al coma o alla morte, nei casi gravi. E’ quindi d’obbligo contattare il veterinario laddove si presentino suddetti sintomi e si abbia la certezza di aver sorpreso i nostri cuccioli leccare la lampada. Sarebbe quindi raccomandabile posizionare le nostre lampade in una stanza non accessibile agli animali, o in un punto ben protetto, o magari creare una copertura sicura per quando non siamo in casa e non possiamo tenere sotto controllo la salute dei nostri adorabili coinquilini.