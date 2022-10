Problemi in vista con il reddito di cittadinanza. In questo articolo vi sveleremo il motivo.

In qualsiasi fase storica i problemi ci sono sempre stati. Del resto nessun Paese al mondo è totalmente ricco, dato che ci sono delle famiglie meno abbienti. Gli ultimi anni sono stati piuttosto duri, sia dal punto di vista sociale, che dal punto di vista economico. La pandemia ha messo a dura prova la crescita economica del nostro Paese, mettendo in ginocchio interi neclei familiari.

Difatti molte attività sono state costrette ad abbassare le serrande per diverso tempo. La ripresa non è stata facile per tutti, anzi. Molte imprenditori, infatti, hanno dovuto dire addio al lavoro di una vita, non potendo più riaprire ai battenti.

La crisi ed il reddito di cittadinanza

Dunque gli ultimi anni sono stati molto difficili, sia dal punto di vista psicologico che economico. Al momento sembrano esserci segnali di ripresa, ma è ancora presto per dirsi fuori dal tunnel. Del resto, seppur la pandemia da Covid 19 sembri sconfitta, ci sono altri problemi da risolvere. Fra questi va senz’altro annoverato il caro bollette, emerso subito dopo lo scoppio della guerra fra Russia ed Ucraina. Molte famiglie, infatti, si vedono costrette a fare i conti con l’aumento del costo delle utenze. Inoltre il lavoro scarseggia, ed anche quando c’è, gli stipendi non sempre sono alti. Pertanto si fa sempre più ricorso al Reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: sospesi molti pagamenti

Il Reddito di cittadinanza rappresenta una delle maggiori forme di sostegno da parte dello Stato. Difatti ne sono beneficiari molti nuclei familiari con scarse risorse economiche. Nello specifico si tratta di un sussidio o forma di reddito minimo garantito che viene devoluto a tutti coloro che non hanno un lavoro stabile e coperto da regolare contratto. Tuttavia negli ultimi giorni si sono verificati diversi problemi per quanto concerne l’erogazione del RDC.

Ecco perchè sono stati sospesi i pagamenti

Dunque recentemente si sono verificati dei problemi relativi ai pagamenti del Reddito di cittadinanza. Difatti sono giunte diverse segnalazioni che indicano la sospensione del sussidio. Per quale motivo queste persone non percepiscono più il reddito? La motivazione piò essere legata alla Dichiarazione Unica Sostitutiva. Quest’ultima contiene tutte le informazioni anagrafiche e reddituali del nucleo familiare. Difatti serve a verificare se quel determinato nucleo ha davvero diritto al sussidio. La sospensione del RDC in molti casi dipende proprio dall’ISEE o dalla Dichiarazione Unica Sostitutiva.

Da ricordare che, per aver diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza, l’ISEE non deve essere superiore a 9.360 euro.