Non tutti la ricordano, ma Mascia Ferri è stata una dei volti noti della televisione italiana. In questo articolo vi sveleremo cosa fa oggi e come è diventata.

Nel corso del tempo i gusti e le esigenze del pubblico cambiano. Uno degli obiettivi principali della televisione sarebbe proprio quello di andare incontro ai desideri degli utenti. Del resto è anche nell’interesse dei vertici delle reti principali creare dei programmi in grado di attirare l’attenzione del pubblico.

Un programma per dirsi di successo deve ottenere un certo numero di ascolti. Le attuali reti televisive propongo una vasta scelta di trasmissioni da seguire. Dai talk show ai reality, dai talent ai dating show. Fra i programmi più seguiti dell’ultimo ventennio risulta esserci il Grande Fratello, un reality molto particolare.

Grande Fratello: il più importante reality da più di vent’anni

Correva l’anno 2000, quando sulla rete ammiraglia della Mediaset andò in onda un nuovo programma. Si trattava del Grande Fratello, trasmissione che sperimentava un genere completamente nuovo. Per la prima volta in Italia approdò il reality show, genere destinato ad ottenere un notevole successo. Difatti è trascorso più di un ventennio, ma il Grande Fratello resta una delle trasmissioni più seguite dal pubblico a casa. Il reality va in onda con diversi appuntamenti settimanali nel prime time di Canale 5, facendo concorrenza alle migliori fiction della rete ammiraglia di mamma Rai.

I concorrenti del GF

Il Grande Fratello è uno dei programmi più seguiti dal pubblico, proprio per la sua particolarità. Oltre ad ottenere un gran numero di ascolti, il GF ha anche il merito di aver lanciato diversi personaggi nel mondo dello spettacolo. Difatti, diversi ex conccorrenti sono oggi attori affermati. Sarebbe il caso di citare Luca Argentero, attore di cinema e televisione, reduce dal successo di Doc-nelle tue mani. Ma non finisce qui. Anche l’ex gieffino, Alessandro Tersigni ha trovato il suo posto in “Paradiso” grazie alla partecipazione al reality. Tersigni, difatti, entrò nella casa di Cinecittà da vigile del fuoco, dopo anni di gavetta è diventato un attore di punta. L’interprete romano è da anni protagonista assoluto de Il Paradiso delle Signore, soap campione di ascolti.

Ecco cosa fa oggi una delle concorrenti del GF 2

Dunque, il Grande Fratello è servito come trampolino di lancio per diverse persone. Tuttavia non tutti dopo aver preso parte al reality, sono rimasti nel mondo dello spettacolo. Difatti, alcuni di loro, come delle meteore, hanno avuto un fugace successo televisivo, per dirottare poi le loro energie su altro. Fra questi c’è Mascia Ferri, concorrente del GF 2. All’epoca dell’ingresso nella casa più chiacchierata d’Italia, Ferri era una bellissima ragazza, dotata di un’imponente fisicità. Oggi Mascia è una donna ancora molto bella, felicemente sposata e con due bambine. Lei ed il marito hanno in gestione ben sette attività a Ravenna, tra cui uno stabilimento balneare.

La donna, qualche tempo fa, dichiarò di avvertire un po’ la nostalgia del mondo dello spettacolo. Tuttavia Ferri aggiunse di aver preferito uscire da quel mondo, intraprendendo una strada più ricca di soddisfazioni.