Bonus occhiali da vista elenti a contatto| Ecco come richiederlo

In arrivo un nuovo bonus. In questo articolo vi sveleremo chi può farne usufruirne e come fare richiesta.

Senza ombra di dubbio stiamo vivendo una fase storica piuttosto particolare. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo dovuto fare i conti con diverse problematiche, cercando di far emergere il meglio di noi. Ci siamo ritrovati in una situazione nuova, dovendo fare appello a tutte le nostre risorse pur di andare avanti.

La pandemia, difatti, ci ha costretto a cambiare abitudini. Giorni interi chiusi in casa, senza neppur poter fare una breve passeggiata. Attività chiuse al pubblico, con imprenditori in ginocchio a causa di queste chiusure. A partire dal 2020 il mondo è cambiato e l’economia ne ha inevitabilmente risentito.

La crisi post pandemia

Dunque sono trascorsi due anni dall’avvento della pandemia da Covid 19. Nel corso del 2020 si sono verificati diversi lockdown, i quali hanno costretto innumerevoli imprenditori ad abbassare le serrande delle loro attività. Bar, ristoranti, palestre, scuole di ballo, negozi di abbigliamento: tutti hanno dovuto rinunciare al loro lavoro per diversi mesi. Tuttavia alcuni sono riusciti a rialzarsi, uscendo dal pantano della crisi, altri invece, sopraffatti dalle spese, hanno dovuto dire addio al sogno di una vita. Come se non bastasse, non appena stavamo per superare i problemi legati alla pandemia, ecco che subentra un nuovo dramma. La guerra fra Russia ed Ucraina ha messo in ginocchio non solo i due Stati coinvolti, ma anche gli altri Paesi europei. Difatti a causa del conflitto si è verificata una speculazione, che ha fatto impennare i prezzi delle bollette di luce e gas.

Lo Stato aiuta la popolazione attraverso i bonus

Dunque con l’aumento dei costi delle utenze, molte famiglie si trovano con le spalle al muro. Difatti diversi nuclei non hanno risorse a sufficienza per pagare bollette così alte, dovendo rinunciare inevitabilmente a qualcosa. Anche le aziende iniziano a risentire di questa situazione, rischiando di dover bloccare la situazione. Dunque lo Stato ha compreso di dover intervenire per accorrere in aiuto della popolazione, attraverso bonus e misure di sostegno. Difatti è in arrivo un bonus per chi acquista lenti a contatto o occhiali da vista.

Bonus lenti a contatto: ecco di cosa si tratta

Dunque il bonus lenti a contatto o occhiali da vista è una delle nuove forma di sostegno da parte dello Stato. Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso parere positivo sul decreto del Ministero della Salute che prevede l’erogazione di un contributo una tantum per l’acquisto di tali dispositivi. Quest’ultimi, ricordiamo, devono essere acquistati fra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023. Si tratta di un contributo di 50 euro, che spetta ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 10 mila euro. Tale somma sarà erogata sotto forma di voucher per coloro che devono acquistare i dispositivi, mentre sotto forma di rimborso per coloro che hanno già effettuato l’acquisto.

I beneficiari, per richiedere il bonus, dovranno registrarsi sulla piattaforma web disponibile sul sito del Ministero della Salute.