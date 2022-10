Lunedì 31 ottobre andrà in onda la quinta puntata della fiction Sopravvissuti. Ecco cosa accadrà nel corso della quinta serata.

La televisione italiana offre una vasta scelta di programmi da seguire. Dai talk show ai realitty, generi molto in voga soprattutto nelle reti Mediaset. La rete ammiraglia Rai, invece, preferisce puntare su prodotti diversi, avendo a che fare con un pubblico differente.

Le fiction, difatti, risultano essere il cavollo di battaglia delle reti Rai, in particolar modo di Rai Uno. Per il primo giorno della settimana, i vertici di Rai Uno hanno deciso di inserire nel palinsesto una fiction molto drammatica, ma molto interessante.

Sopravissuti: una fiction intensa che non ha convinto il pubblico

Dunque per il primo giorno della settimana, Rai Uno ha scelto di proporre una fiction insolita. Si tratta di Sopravvissuti, storia di dodici persone partite per un viaggio in barca a vela. I viaggiatori sono persone molto diverse fra loro, unite da rapporti di parentela e professionali. Tuttavia, nel corso della traversata, si verificherà un’immane tempesta. Un uragano di una violenza fortissima che si abbatterà sulla barca, distruggendone l’albero. I naufraghi si troveranno alla deriva, nel bel mezzo dell’oceano. Questa dranmatica situazione farà emergere il loro lato oscuro e le loro fragilità. Si tratta di una fiction fra il thriller ed il drammatico. Tuttavia la storia dei sei sopravvissuti sembra non aver convinto molto il pubblico italiano. Difatti gli ascolti si sono fermati poco sopra i tre milioni, ben al di sotto delle aspettative dei vertici Rai.

Sopravvissuti, anticipazioni penultima puntata

Dunque sebbene non abbia coinvolto molto il pubblico, registrando ascolti non molto alti, la messa in onda di Sopravvissuti prosegue regolarmente. Del resto si tratta di una fiction con effetti speciali straordinari, molto ben scritta e ben strutturata. L’argomento del tutto nuovo, pur non avendo incontrato i gusti degli utenti, presuppone comunque un certo desiderio di sperimentare nuovi generi. Al regista e agli autori va riconosciuto il merito di aver creato un prodotto che esce fuori dai canoni rigidi a cui siamo abituati. Le anticipazioni della quinta puntata che andrà in onda il 31 ottobre svelano che succederà qualcosa di davvero sorprendente. Di cosa si tratta?

Ecco cosa accadrà ai superstiti

Dunque lunedì 31 ottobre andrà in onda la quinta puntata di Sopravvissuti. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Luca sembrerà finalmente aver ritrovato la serenità, ma questa fase di pace durerà davvero poco. Ben presto lui e gli altri superstiti dovranno fare i conti con una misteriosa persona che sta facendo di tutto per terrorizzarli. Non viene svelato di chi si tratti, ma sta di fatto che Luca prenderà una decisione importante per proteggere sua moglie e le sue figlie.

Giuliani, pertanto, farà ricorso ad una scusa per radunare la sua famiglia in monatagna.