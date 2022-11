Netflix arriva la decisione che tutti temevano: ecco cosa accadrà

Netflix ha preso una decisione clamorosa. Ecco di cosa si tratta.

Negli ultimi anni le abitudini delle persone sono cambiate. Di conseguenze sono mutati anche i gusti. Pertanto molte persone hanno pensato anche di puntare su nuove comodità. Del resto il tempo libero che si trascorre in casa deve essere in qualche modo sfruttato.

Difatti molti nuclei familairi hanno pensato di inserire un abbonamento Netflix per poter seguire le proprie serie tv preferite. Tuttavia potrebbero esserci delle novità in vista.

Il successo di Netflix

Dunque come detto precedentemente, negli ultimi anni i gusti e le esigenze delle persone sono cambiate. Se in precedenza si ci accontentava di seguire solo qualcosa in tv, oggi non è così. C’è il desiderio di vedere altro, di seguire serie accattivanti ed innovative. Detto questo, ciò non significa che le reti televisive nazionali non siano in grado di soddisfare la richiesta del pubblico. Del resto le reti ammiraglie producono un gran numero di fiction di successo e molto interessanti. Tuttavia a volte serve anche altro. Ed ecco che è entrato in gioco Netflix. Si tratta di una società statunitense, che opera nella distribuzione via internet di servizi di intrattenimento a pagamento.

La decisione di Netflix

Dunque Netflix ha distribuito, negli ultimi anni, serie di grande successo. La casa di carta, Tredici, Squid Game, Lucifer sono solo alcuni dei nomi dei prodotti visibile grazie ad un abbonamento alla piattaforma di Netflix. Considerando la qualità delle serie disponibili, sembra diventato indispensabile abbonarsi ai servizi della società statunitense. Tuttavia sembrano esserci delle novità in arrivo.

Dal 2023 cambia tutto

La società californiana ha preso un’importante decisione che porterà non pochi cambiamenti. Netflix lo avevo già preannunciato, ed a quanto pare ha deciso di mettere in pratica ciò che aveva detto. Difatti si era giò parlato di non rendere più condivisibili gli accaunt. L’azienda, tramite una conference call, ha ufficializzato ciò che era nell’aria già da diverso tempo. Del resto non si può certo dire che si tratti di una notizia inaspettata. Dunque ben presto si dovrà dire addio alla condivisione dell’accaunt. Tuttavia questa novità non andrà in vigore prima del 2023. Pertanto bisognerà attendere almeno due mesi. A quanto pare, però, non si tratta dell’unico cambiamento.

Difatti Netflix ha fatto sapere che a partire dal nuovo anno sarà applicato un extra per ogni utente, non facente parte del nucleo familiare, che fa accesso alla piattaforma tramite l’accaunt.