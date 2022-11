Ricordate Luana Ravagnini? Ecco cosa fa oggi la soubrette

Non tutti la ricordano, ma Luana Ravagnini è stata una famosa soubrette. Ecco cosa fa oggi.

Nella vita ogni persona ha un sogno ed un obiettivo da inseguire. Del resto c’è chi preferisce fare il medico, mentre altri preferiscono fare l’avvocato o l’ingegnere. Difatti ciascuno deve seguire le proprie ambizioni e soprattutto fare delle scelte in base a ciò a cui è portato.

Tuttavia, a quanto pare la carriera del mondo dello spettacolo rimane ancora una delle più ambite. Molte ragazze e ragazzi sognano di entrare a farne parte. Alcuni sono disposti a tutto pur di conquistare anche un posticino in questo ambiente.

Luana Ravagnini una meteora nel mondo dello spettacolo

Dunque come detto precedentemente il mondo dello spettacolo risulta essere sempre tanto ambito. Sarà la prospettiva di una carriera renumerativa, sarà anche il desiderio di apparire in tv: in ogni caso questo ambiente attira ancora tanti giovani, talentuosi e meno talentuosi. Tuttavia occorre precisare che, una volta intrapresa tale strada, non tutti rimangono per sempre sotto i riflettori. Difatti ci sono anche delle meteore, ovvero delle apparizioni fugaci di personaggi, i quali dopo poco scompaiono dalla circolazione. Del resto stiamo parlando di un ambiente non certo facile, e di conseguenza non per tutti. Fra le tante meteore della televisione italiana non possiamo non citare Luana Ravagnini.

Luana Ravagnini e l’ingresso nel mondo dello spettacolo

Magari in molti non la ricordano neppure. Luana Ravagnini è stata una delle soubrette più in voga negli anni 90. Il suo debutto televiso avviene nel 1987 come ragazza Coccodè di Indietro Tutta, programma di Renzo Arbore. Nel 1991 parteciperà alla trasmissione Il pranzo è servito, condotto da Claudio Lippi. Quest’ultimo, ammaliato dalla sua bellezza, decise di lasciare la moglie per andare a vivere con la giovane collega. Difatti fra Ravagnini e Lippi c’è stata una lunga storia d’amore, durata sino al 1997. Per un breve periodo la donna ha anche tentato la carriera da attrice. Vanno annoverate le sue partecipazioni alla soap Un posto al sole e al film Paparazzo.

Cosa fa oggi Luana Ravagnini

Dunque a partire dal 2011 Luana Ravagnini è scomparsa dai radar della televisione italiana. Già negli anni 2000, le apparizioni della soubrette erano calate, segnando la parabola discendente della sua carriera. A quanto pare è stata lei stessa a voler lasciare il mondo dello spettacolo, per dedisarsi alla famiglia. La donna, difatti, per un lungo periodo ha seguito il suo compagno a Londra, mettendo da parte le proprie ambizioni. Tornata nella capitale italiana, nel 2021 Ravagnini ha ripreso in mano la sua carriera.

La donna, difatti, ha condotto lo storico programma Check- up, in onda il sabato mattina su Rai 2.