Un posto al sole, puntata 3/11| Ecco cosa penserà Roberto Ferri

Nel corso della puntata di Un posto al sole del 3 novembre, Roberto giungerà ad una triste conclusione. Ecco di cosa si tratta.

La vita è piena di impegni e stress. Difatti tutto il giorno si corre da una parte all’altra. Molto spesso non si ha nemmeno il tempo di consumare un pasto in tutta tranquillità. Tutto ciò è generato dallo stile di vita frenetico che siamo costretti ad adottare.

Del resto siamo in una fase storica in cui siamo vittime della produttività. Pertanto siamo stati risucchiati in un vortice dal quale difficilmente potremmo uscire. Tuttavia, arrivati a sera, abbiamo il diritto, oltre che il dover di riposare. Il riposo può essere rappresenato da tante cose. Del resto c’è chi si rilassa guardando la televisione o chi dedicandosi a qualche hobby.

Un posto al sole: la soap dell’access prime time

Dunque, una volta giunti alle ore 20, gli impegni lavorativi tendono a terminare. Ovviamente non per tutti è così. Tuttavia nella maggior parte dei casi superata questa fascia oraria si può, almeno momentaneamente, dire addio al lavoro. Tornati a casa, si potrà godere il meritato riposa, o almeno si spera. A questo punto entra in gioca la televsione, croce e delizia degli essere umani. Difatti c’è a chi piace, come c’è a chi non piace. Tuttavia un’ora di visione di programmi televisivi non ha mai ucciso nessuno. Difatti c’è una soap, in onda sulla terza rete Rai, che riesce a catturare un gran numero di persone. Si tratta di Un posto al sole, soap opera interamente Made in Italy.

Il successo di Upas

Dunque Un posto al sole va in onda su Rai Tre da ben 26 anni. Non è certo poco, anzi. Difatti questa soap rappresenta un momento di evasione per molte famiglie. Per le persone anziane, in balia della solitudine, invece, risulta come una forma di compagnia. Molti personaggi, infatti, diventano di famiglia per tutti coloro che seguono le vicende da anni, anzi decenni. Il successo della soap sembra dovuto al fatto che tratti argomenti di vita quotidiana. Naturalmente c’è anche una buona dose di intrecci amorosi ed intrighi. Difatti nelle ultime settimane c’è una storyline che sta accattivando molto il pubblico. Si tratta di una vicenda ricca di intrighi e basata su una storia d’amore.

Ecco cosa farà Roberto Ferri

Dunque Roberto Ferri è uno dei personaggi principali della soap. Villain perfetto, in grado di dare suspence alla trama. Cinico, ambizioso, passionale, talvolta possessivo: Ferri risulta essere il perfetto mix fra il bene ed il male. Difatti Roberto, pur avendo avuto tante donne, sembra averne amata davvero soltanto una: Marina Giordano. Litigi, slanci passionali, burrascose rotture ed alleanze, i due hanno vissuto tutto questo, risultando una delle coppie più amate della soap. Marina, però, ha avuto anche altri uomini, tra cui un marito, non certo equilibrato. Stiamo parlando di Fabrizio Rosato, apparentemente uomo mite e perbene, ma che nasconde un’indole irascibile e psicotica.

Anticipazioni puntata 3/11: la conclusione di Roberto

Dunque Marina è stata rapita da Fabrizio, suo ex marito. Quest’ultimo, come detto precedentemente, non è mai stato un uomo mentalmente stabile. Tuttavia negli ultimi tempi è emersa la parte peggiore di lui, tanto da farlo apparire come un vero e proprio psicopatico. Difatti tiene segregata Marina in un posto isolato, in modo da tenerla lontana da Ferri. E proprio quest’ultimo cosa farà? Inizialmente la cercherà, convinto che le sia successo qualcosa. Tuttavia, stando alle anticipazioni della puntata del 3 novembre, succederà qualcosa di irriparabile. Ferri si convincerà del fatto che la donna si sia allontanata volontariamente, dato che non vuole più saperne di lui.

L’uomo si metterà l’anima in pace, tanto da smettere di cercarla, almeno per il momento.